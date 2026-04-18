Cruijff Neigt Sterk Naar Spaanse Coach Voor Ajax; Criteria Duidelijk

Jordi Cruijff lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een Spaanse hoofdtrainer voor Ajax. Volgens clubwatcher Johan Inan prijken er voornamelijk Spaanse namen op zijn shortlist, met duidelijke eisen voor de nieuwe coach: direct meedingen naar de titel, aanvallend voetbal en spelerwaardecreatie. Kandidaten als Xavi, Iñigo Pérez en Míchel worden getoetst op haalbaarheid, speelstijl en financiële aspecten.

Jordi Cruijff leunt zwaar naar de aanstelling van een Spaanse hoofdtrainer voor Ajax . Clubwatcher Johan Inan meldt zaterdag dat Cruijff zijn shortlist inmiddels heeft samengesteld, waarbij voornamelijk Spaanse namen de boventoon voeren. Hoewel de specifieke kandidaten nog in nevelen gehuld blijven, zijn de criteria voor de nieuwe eindverantwoordelijke wel duidelijk.

Cruijff zoekt een veeleisende coach die Ajax direct naar de landstitel kan leiden, met een speelstijl die gekenmerkt wordt door aanvallend en vermakelijk voetbal. Daarnaast is het creëren van meer waarde voor de spelers van de Amsterdamse club een essentieel vereiste. De krant van zaterdag werpt een licht op diverse Spaanse trainers en hun haalbaarheid voor Ajax. Xavi, recentelijk vertrokken bij FC Barcelona, wordt genoemd, maar zijn salariseisen van naar verluidt acht miljoen euro bruto per jaar vormen een aanzienlijk struikelblok voor de financiële mogelijkheden van Ajax. De salarisverwachtingen van Iñigo Pérez, trainer van Rayo Vallecano, liggen waarschijnlijk aanzienlijk lager. Pérez onderscheidt zich door zijn spelprincipes die Cruijff zouden moeten aanspreken. Hij hanteert veelal een 4-2-3-1-formatie, kenmerkt zich door hoge druk op de tegenstander en stimuleert spelers tot constant positioneel wisselen en direct aanvallend spel. Dit alles creëert een dynamische en attractieve voetbalstijl. Míchel, momenteel aan het roer bij Girona, positioneert zich qua salariseisen waarschijnlijk ergens tussen Xavi en Pérez in. Zijn sterke prestaties bij Girona hebben geleid tot brede interesse van meerdere clubs, waaronder Villarreal, dat komend seizoen deelneemt aan de Champions League. Dit geeft Míchel een stevige onderhandelingspositie, waardoor Cruijff een overtuigend verhaal zal moeten presenteren om hem naar Amsterdam te lokken. Het dossier van een Spaanse trainer bij Ajax krijgt hiermee steeds meer vorm, met duidelijke ambities en tevens duidelijke uitdagingen





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax Jordi Cruijff Spaanse Trainers Voetbal Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AZ met veredeld reserveteam tegen Shakhtar, Messi koopt Spaanse clubAZ waagt zich in de Conference League met een verzwakt elftal tegen Shakhtar Donetsk, met het oog op de bekerfinale. Ondertussen wordt Lionel Messi de nieuwe eigenaar van de Catalaanse club UE Cornellà.

Read more »

Dubbelrol van Jordi Cruijff: 'Schijn van belangenverstrengeling ligt op de loer'De dubbelrol van Jordi Cruijff kan botsen met de belangen van Ajax. Dat schetst Het Parool in een uitgebreid artikel over de technisch directeur van de Amsterdammers, die ook 'hoeder is van de nalatenschap van zijn vader via het bedrijf Cruyff Football'.

Read more »

Iñigo Pérez favoriet voor trainerspositie bij Villarreal, Ajax in de raceDe aan Ajax gelinkte Iñigo Pérez is de topfavoriet om de nieuwe trainer van Villarreal te worden, zo meldt Matteo Moretto. De 38-jarige coach van Rayo Vallecano lijkt een streepje voor te hebben op andere kandidaten, waaronder Girona-coach Míchel. Beide coaches staan ook op het wensenlijstje van Ajax' technisch directeur Jordi Cruijff, wat suggereert dat Ajax serieuze concurrentie van Villarreal zal ondervinden. De voorkeur bij Ajax voor een Spaanse trainer is nog niet duidelijk, hoewel naast Pérez en Míchel ook Xavi en Eder Sarabia de revue passeerden. Villarreal kent een sterk seizoen in La Liga, terwijl Rayo Vallecano en Girona lager op de ranglijst staan.

Read more »

Vlaggenschip op drift: Ajax staat waar het verdientVan Ajax de best geleide club ter wereld maken, dat was de missie van Alex Kroes, toen hij begon aan zijn termijn als directeur in de Johan Cruijff Arena. Een illusie armer trok hij onlangs de deur achter zich dicht. In plaats van een voorbeeldclub is Ajax inmiddels meer een voorbeeld van hoe het níét moet.

Read more »

Verweij licht Ajax-interesse toe: 'Categorie waar Cruijff heel erg mee bezig is'Mocht Ajax erin slagen Dani Ceballos daadwerkelijk naar Amsterdam te halen, dan doet het uitstekende zaken. Daar Mike Verweij van overtuigd. De clubwatcher weet dat Jordi Cruijff op zoek is naar 'kanonnen' om volgend jaar weer voor de titel te strijden.

Read more »

'Ajax ziet naast Heracles-stadion nog een specifieke uitwijkoptie voor play-offs'Ajax heeft naast het stadion van Heracles Almelo ook het onderkomen van FC Volendam in beeld als mogelijke uitwijkoptie voor de play-offs. Dat blijkt uit berichtgeving van het Algemeen Dagblad . Bij deelname aan de play-offs om Europees voetbal kan Ajax namelijk geen gebruikmaken van de Johan Cruijff ArenA.

Read more »