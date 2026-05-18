Cruijff en Bosz interview - duidelijke reactie over mogelijke trainerfunctie bij Ajax en PSV

Sjoerd van Ramshorst stelt de direct vraag of Peter Bosz benaderd is door Jordi Cruijde. Bosz bevestigt dat dit niet heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot cruijd en bozs contract bij psv, zijn de voorwaarden voor verlenging door beide partijen onomkeerbaar geworden.

Jordi Cruijf f heeft Peter Bosz niet gevraagd om trainer van Ajax te worden, zo bevestigt laatstgenoemde zelf bij het programma. Sjoerd van Ramshorst stelt aan de trainer van PSV de directe vraag of hij benaderd is door Cruijde.

"Heeft Jordi Cruijff jou voorzichtig proberen te polsen de afgelopen maanden, of je er nog over wil nadenken? ", Bosz geeft in één woord een duidelijk antwoord. "Nee. ".

"Hij heeft tegen mij gezegd: dat heb ik bewust niet gedaan, omdat ik zie dat je het naar je zin hebt bij PSV. Dus dat heeft hij niet gedaan.

". In plaats daarvan verlengde Bosz zijn contract bij PSV, waar hij dit jaar zijn derde kampioenschap vierde, met twee jaar. Even was er ook sprake van een termijn als bondscoach van het Nederlands elftal, maar dat wordt dus een lastig verhaal. De KNVB heeft nog altijd niet besloten of het na het WK doorgaat met de huidige keuzeheer, Ronald Koeman.

De bond wil eerst het verloop en de resultaat van het eindtoernooi evalueren





