De Verenigde Arabische Emiraten zijn na bijna zestig jaar uit OPEC gestapt, wat een nieuwe crisis voor het kartel betekent. OPEC werd in 1960 opgericht door de Venezolaanse Juan Pablo Pérez Alfonzo, die de westerse oliemaatschappijen wilde tegenhouden. Het vertrek van de VAE is een grote klap voor OPEC, omdat het land een belangrijke rol speelt in de olieproductie. De crisis toont aan hoe de wereldoliemarkt in een periode van grote veranderingen verkeert.

De Verenigde Arabische Emiraten ( VAE ) hebben na bijna zestig jaar de Organisatie van Olie -Exporterende Landen ( OPEC ) verlaten, wat een nieuwe crisis voor het kartel betekent.

OPEC werd in 1960 opgericht door de Venezolaanse Juan Pablo Pérez Alfonzo, die ook wel de 'Vader van OPEC' wordt genoemd. Als energieminister van Venezuela in de jaren veertig en vijftig raakte hij gefrustreerd over de toenemende macht van westerse oliemaatschappijen, zoals de 'Seven Sisters', die de wereldoliemarkt domineerden. Na een coup werd hij gedwongen in ballingschap te gaan, waar hij in Amerika kennismaakte met de Texas Railroad Commission.

Deze commissie reguleerde de olieproductie in Texas door middel van productiequota en prijsstabilisatie. Pérez Alfonzo zag hierin een mogelijkheid voor olieproducerende landen om zelf controle te krijgen over hun productie en prijzen. Hij richtte OPEC op met als doel het oliebeleid van lidstaten op elkaar af te stemmen en de olieprijs te bepalen. Hoewel de lidstaten politiek vaak niet met elkaar eens zijn, gaan de gemeenschappelijke economische belangen uiteindelijk voor.

De VAE hebben OPEC verlaten omdat ze meer controle willen over hun eigen productie en niet langer gebonden willen zijn aan de quota van het kartel. Dit is een grote klap voor OPEC, omdat de VAE, samen met Saudi-Arabië, een van de weinige leden zijn die daadwerkelijk invloed hebben op het olieaanbod. De organisatie verliest hiermee een belangrijke stabiliserende kracht op de wereldmarkt. De oliecrisissen van 1973 en 1979, veroorzaakt door OPEC, dwongen de westerse wereld tot verduurzaming.

Na de oliecrisis van 1973 begonnen oliebedrijven olie te zoeken in hun eigen regio's, zoals de Noordzee en de Golf van Mexico, en werden consumenten zich bewust van de noodzaak om zuiniger met olie om te gaan. Dit leidde tot een enorme efficiëntieslag in het gebruik van olie en olieproducten. Hoewel het onzeker is of OPEC zal verdwijnen, zijn de gevolgen van een volledige ineenstorting duidelijk.

Zonder OPEC zou er een volledige vrije markt ontstaan, wat zou leiden tot momenten van zeer hoge olieprijzen en enorme overproductie. Een kartelorganisatie zoals OPEC kan helpen om de prijzen te stabiliseren, wat gunstig is voor zowel producenten als consumenten. Of dit OPEC moet zijn of een andere organisatie, blijft voorlopig onduidelijk. De crisis in OPEC toont aan hoe de wereldoliemarkt in een periode van grote veranderingen verkeert, met onzekere gevolgen voor de toekomst





