CPB waarschuwt: ongelijkheid in Nederland neemt toe door belastingstelsel

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt dat de verschillen tussen rijke en minder rijke mensen in Nederland steeds groter worden, en dat het huidige belastingstelsel deze trend niet vermindert. Het rapport 'De hoogste bomen vangen minder wind' toont aan dat hoogverdieners relatief minder belasting betalen en dat de kloof in inkomens en vermogens toeneemt. Het CPB pleit voor aanpassingen in het belastingstelsel om de ongelijkheid te verminderen.

De ongelijkheid tussen rijke en minder rijke mensen in Nederland blijft toenemen, en het huidige belastingstelsel doet weinig om deze trend te keren. In sommige gevallen verergert het zelfs de verschillen.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt de regering hiervoor in een nieuw rapport, getiteld 'De hoogste bomen vangen minder wind: belastingdruk op inkomens en vermogens'. Volgens het onafhankelijke onderzoeksinstituut zijn de belastingen in Nederland op papier progressief, maar in de praktijk betalen de hoogste inkomens relatief minder belasting dan de groep daaronder. Het CPB onderzocht hoe het beleid in ons land kan worden verbeterd om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan.

Het rapport benadrukt dat de verschillen tussen huishoudens op meerdere fronten groter worden. Een steeds groter deel van het totale inkomen gaat naar de rijkste 1 procent, terwijl de kloof in vermogen tussen specifieke groepen, zoals huiseigenaren en huurders, en directeuren-grootaandeelhouders en andere werkenden, verder toeneemt.

'Inkomsten uit bedrijfswinsten en beleggingen ontwikkelden zich de afgelopen decennia veel gunstiger dan salarissen van werknemers en ambtenaren', legt medeauteur Arjan Lejour uit. Tussen 2011 en 2019 gingen mensen met de hoogste inkomens meer vooruit dan mensen met lage of middeninkomens. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de stijging. Voor de 0,01 procent hoogste inkomens steeg het reële inkomen met 70 procent, terwijl de reële inkomens van de laagste 99 procent gemiddeld tussen 4 en 8 procent stegen.

In 2019 bedroeg het gemiddelde inkomen van de hoogste 1 procent ongeveer 600.000 euro, terwijl de top 0,01 procent ruim 13 miljoen euro verdiende. Het CPB waarschuwt dat deze ongelijkheid invloed kan hebben op gelijke kansen. Wie je ouders zijn en in welke omstandigheden je opgroeit, bepalen in toenemende mate je kansen in het leven.

'Als je snel moet gaan werken omdat het huishouden inkomsten nodig heeft, en niet gaat studeren, is de kans groot dat je later minder kunt bijdragen aan de economie', zegt Lejour. Dit leidt er uiteindelijk toe dat talent minder goed wordt benut, wat slecht is voor de samenleving. Volgens het CPB kunnen veranderingen in het belastingstelsel helpen om de verschillen kleiner te maken en de samenleving eerlijker te maken.

'Nu is het belastingstelsel zo ingericht dat verschillen makkelijk groter kunnen worden', legt Lejour uit. 'Allerlei vermogens en inkomens worden beperkt of ongelijk belast, of er zijn uitzonderingen. ' Het CPB stelt voor om bijvoorbeeld de erf- en schenkbelasting te verhogen en vrijstellingen hiervoor te verminderen. Ook kunnen tarieven worden aangepast.

'Dit zijn relatief eenvoudige aanpassingen die niet voor al te grote problemen zullen zorgen bij de Belastingdienst', aldus Lejour. Het rapport merkt ook op dat delen van de middenklasse relatief weinig belasting betalen door regelingen die gunstig zijn voor woningbezitters en gepensioneerden. Hoewel de bruto-inkomens ongeveer hetzelfde zijn, betaalt de ene groep meer belasting dan de andere, terwijl de economische onderbouwing hiervoor vaak ontbreekt





