CPB waarschuwt: belastingstelsel verergert ongelijkheid tussen arm en rijk in Nederland

Het Centraal Planbureau (CPB) stelt in een nieuw rapport dat de kloof tussen rijke en minder rijke Nederlanders groeit, terwijl het belastingstelsel de ongelijkheid niet vermindert. De hoogste inkomens betalen relatief minder belasting, en de verschillen in vermogen en inkomen nemen toe. Het CPB pleit voor veranderingen in het belastingstelsel om de samenleving eerlijker te maken.

De kloof tussen rijke en minder rijke mensen in Nederland blijft groeien, en het huidige belastingstelsel doet weinig om deze ontwikkeling tegen te gaan. In sommige gevallen verergert het zelfs de ongelijkheid.

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt de regering hiervoor in een recent rapport met de titel 'De hoogste bomen vangen minder wind: belastingdruk op inkomens en vermogens'. Volgens het onafhankelijke onderzoeksinstituut zijn de belastingen in Nederland op papier progressief, maar in de praktijk betalen hoogverdieners relatief minder belasting dan de groep daaronder. Het CPB onderzocht hoe het beleid in ons land kan worden verbeterd om de ongelijkheid te verminderen.

Uit het rapport blijkt dat de verschillen tussen huishoudens op meerdere manieren toenemen. Een steeds groter deel van het totale inkomen gaat naar de rijkste 1 procent, terwijl de kloof in vermogen tussen groepen zoals huiseigenaren en huurders, en tussen directeuren-grootaandeelhouders en andere werkenden, verder groeit. Tussen 2011 en 2019 gingen mensen met de hoogste inkomens meer vooruit dan mensen met lage of middeninkomens.

Voor de 0,01 procent hoogste inkomens steeg het reële inkomen (gecorrigeerd voor inflatie) met maar liefst 70 procent, terwijl de reële inkomens van de laagste 99 procent gemiddeld tussen de 4 en 8 procent stegen. In 2019 bedroeg het gemiddelde inkomen van de hoogste 1 procent ongeveer 600.000 euro, terwijl de top 0,01 procent ruim 13 miljoen euro verdiende. Het CPB benadrukt dat deze ontwikkelingen invloed hebben op gelijke kansen.

Wie je ouders zijn en in welke omstandigheden je opgroeit, bepalen steeds vaker je kansen in het leven. Dit leidt ertoe dat talent minder goed wordt benut, wat slecht is voor de samenleving. Het planbureau pleit voor veranderingen in het belastingstelsel om de verschillen te verkleinen en de samenleving eerlijker te maken. Een andere zorg is dat de belastingdruk op vermogen voor hoogvermogensbezitters relatief laag is, terwijl mensen met een middeninkomen vaak meer belasting betalen.

Dit versterkt de ongelijkheid verder. Het CPB stelt dat een herziening van het belastingstelsel, met meer focus op vermogensbelasting en een progressievere aanpak, kan helpen om de groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Daarnaast benadrukt het rapport dat de overheid moet investeren in onderwijs en sociale mobiliteit om gelijke kansen te bevorderen.

Als deze maatregelen niet worden genomen, dreigt de kloof tussen arm en rijk verder te vergroten, wat op de lange termijn schadelijk kan zijn voor de sociale cohesie en economische groei





