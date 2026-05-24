Cosmetisch arts Donald O. schrapt uit BIG-register na blijvend letsel bij Bianca Boots

Donald O., een cosmetisch arts uit Hengelo, is door het tuchtcollege in Zwolle geschrapt uit het BIG-register nadat hij nalatig heeft gehandeld bij de operatie van Bianca Boots. Bianca raakte tijdens de ingreep aan haar gezicht en achtste hersenzenuw beschadigd, wat blijvende gezondheidsklachten heeft veroorzaakt.

Twee jaar geleden kwam Bianca Boots (49) uit Santpoort voor een kleine facelift bij Clinique Dr. Don in Hengelo. Wat volgens Donald O. , de cosmetisch arts in kwestie, een 'simpele ingreep' zou zijn, eindigde in blijvend letsel.

Vrijdag oordeelde het tuchtcollege in Zwolle dat de arts nalatig heeft gehandeld en schrapte hem uit het BIG-register.

'Mijn wereld is ingestort', vertelt Bianca. Naast aangezichtsverlamming raakte tijdens de operatie ook haar achtste hersenzenuw beschadigd, die haar gehoor en evenwicht aanstuurt. Ook heeft ze blijvende zenuwpijn en problemen met haar ooglid. 'Ik kan niet meer normaal functioneren.





