Voormalig songfestivalcommentator Cornald Maas uit scherpe kritiek op de Nederlandse delegatie die ondanks een boycot toch naar Wenen reist. Hij noemt het een zwak signaal en pleit voor meer duidelijkheid vanuit Nederland.

Cornald Maas , een vooraanstaand figuur in de Nederlandse songfestivalwereld met zijn 63 lentes jong, spreekt zich met krachtige bewoordingen uit over de Nederlandse aanpak met betrekking tot het Eurovisiesongfestival . Ondanks dat Nederland officieel het festival heeft geboycot, is er toch een Nederlandse delegatie afgereisd naar Wenen. Maas beschouwt dit als een tegenstrijdig signaal dat Nederland internationaal geen goede beurt maakt. Hij deelt zijn verbazing en teleurstelling in een gesprek met het AD.

De voormalige commentator begrijpt de situatie totaal niet. Nederland had volgens hem een duidelijk en principieel statement kunnen maken door collectief thuis te blijven. Echter, Henry Schut en Jeroen Kijk in de Vegte reizen namens de NOS alsnog af naar de Oostenrijkse hoofdstad om verslag te doen.

Maas is scherp in zijn analyse: 'Bij de NOS pakken ze niet bepaald klein uit. Ze maken live-voorbeschouwingen en sturen een delegatie, inclusief twee commentatoren.' Hij vindt dat Nederland hiermee een ongemakkelijke positie inneemt in het buitenland. Waar landen als Spanje en Ierland een eenduidige en principiële grens trekken door thuis te blijven, zorgt het Nederlandse poldermodel met de betrokkenheid van verschillende omroepen voor een gebrek aan duidelijkheid en potentiële verwarring.

'In Spanje is er maar één omroep en die blijft thuis. Dat is duidelijk,' benadrukt Maas. Door het feit dat de NOS en NTR de leemte die AVROTROS met hun principiële boycot heeft achtergelaten opvullen, verliest de boycot van AVROTROS volgens hem aanzienlijk aan kracht. 'Voor wie er van een afstand naar kijkt, is dat niet erg helder en principieel.'

De hele gang van zaken rondom het songfestival roept bij Cornald Maas hevige emoties op. 'Ik had vrij veel last van stemmingswisselingen. Het is zo ontzettend jammer dat zo'n mooi evenement zo bezoedeld is geraakt,' uit hij zijn frustratie. Hij legt een deel van de verantwoordelijkheid bij de organisatie van het festival, die volgens hem gefaald heeft door niet adequaat in te grijpen met betrekking tot de deelname van Israël. Maas stelt dat Israël herhaaldelijk de regels heeft overtreden. 'De commentatoren gaven in 2024 beledigend en soms ook politiek commentaar, de delegatie misdroeg zich achter de schermen en vorig jaar was er sprake van ongeoorloofde stemmenwerving.'

Ondanks de huidige chaos en de volgens hem gebrekkige internationale reactie, koestert Maas de hoop dat er volgend jaar weer rust en normaliteit zal heersen rondom het Eurovisiesongfestival. In de tussentijd heeft hij zijn opvolgers bij de NOS alvast een serieuze waarschuwing meegegeven voor hun trip naar Wenen: 'Ik heb ze meegegeven dat commentaar geven op eieren lopen is geworden. Je kunt het nooit voor iedereen goed doen.'

Persoonlijk heeft Cornald Maas de eer aan zichzelf gehouden en blijft hij in zijn vertrouwde Amsterdamse omgeving. Hij ruilt het benauwde commentaarkhok in voor de comfortabele bank bij zijn 86-jarige moeder, met wie hij na meer dan veertig jaar eindelijk weer eens samen de finale gaat bekijken. Een nostalgisch tintje aan de avond: 'Misschien gaan we wel weer punten geven, net als vroeger.' Maas is overigens niet de enige die kritische noten kraakt over het recente Eurovisiesongfestival. Ook de Nederlandse oud-winnaar Duncan Laurence heeft zich eerder kritisch uitgelaten over de ontstane situatie. De specifieke kijk van Laurence op de gebeurtenissen is te beluisteren in een bijgevoegde video, die aanvullende inzichten biedt in de brede kritiek binnen de Nederlandse muziekindustrie ten aanzien van het festival





