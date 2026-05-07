Controversiële website Motherless met misbruikbeelden wordt in Nederland gehost door Nforce

Een groot onderzoek onthult dat de website Motherless, vol met beelden van misbruik en kinderporno, wordt gehost in Steenbergen. Ondanks miljoenen bezoekers en waarschuwingen van de ACM blijft de site bereikbaar.

De schokkende onthullingen van de NOS, Nieuws uur en CNN hebben een fel debat ontketend over de verantwoordelijkheid van hostingbedrijven voor illegale content op het internet.

Centraal in dit schandaal staat de website Motherless, een platform dat op enorme schaal beelden verspreidt die duiden op ernstig misbruik en in sommige gevallen zelfs kinderporno. Wat deze zaak extra problematisch maakt, is het feit dat de website al sinds minstens 2024 fysiek ondergebracht is bij een hostingpartij in Nederland, specifiek in Steenbergen. De internationale aandacht voor de site nam recentelijk sterk toe na een onderzoek van CNN naar aanleiding van de beruchte zaak-Pelicot.

Hierbij werden duizenden video's aangetroffen waarop vrouwen in hun slaap of in bewusteloze toestand worden misbruikt. Met een maandelijks bezoekersaantal van ongeveer 62 miljoen mensen is de reikwijdte van dit platform gigantisch, wat de ernst van de situatie onderstreept. De technische infrastructuur van Motherless wordt geleverd door Nforce, een bedrijf uit Steenbergen dat vaker in opspraak is gekomen vanwege het faciliteren van problematische content.

Directeur Simon Elimeleh van Nforce stelt dat zijn bedrijf enkel infrastructuurdiensten levert en geen directe controle heeft over wat er precies op de websites van hun klanten wordt geplaatst. Hoewel hij benadrukt dat kinderporno snel en consequent wordt verwijderd zodra er meldingen binnenkomen, blijft de fundamentele vraag staan: hoe kan een site met een dergelijk trackrecord ongestoord blijven opereren op Nederlandse bodem? De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de praktijken inmiddels bestempeld als 'zorgwekkend'.

Volgens de toezichthouder zijn platforms en webhosts onder de Europese Digital Services Act verplicht om illegale inhoud actief aan te pakken en minderjarigen te beschermen. Echter, de ACM geeft toe dat zij zelf niet de bevoegdheid heeft om content direct offline te halen, wat leidt tot een juridisch grijs gebied waarin de daders profiteren. Een gedetailleerde analyse van de NOS werpt een nog angstaanjagender licht op de werking van de site.

Door 20.000 video's te analyseren die in een korte periode op de voorpagina verschenen, kwam aan het licht dat categorieën zoals 'incest' en 'rape' extreem populair zijn. Sommige van deze video's zijn miljoenen keren bekeken. Wat bijzonder verontrustend is, is de manier waarop uploaders hun content labelen. Er wordt expliciet aangegeven hoe zeker men ervan is dat de beelden echt zijn en niet in scène zijn gezet, wat suggereert dat er sprake is van daadwerkelijke misdaden.

Expertisebureau Offlimits, onder leiding van Robber Hoving, waarschuwt dat veel slachtoffers waarschijnlijk niet eens weten dat zij zijn gefilmd, bijvoorbeeld in strandhokjes of terwijl zij gedrogeerd waren. CNN ontdekte zelfs video's waarin mannen de oogleden van vrouwen optillen om te controleren of zij echt buiten bewustzijn zijn, een praktijk die duidt op een systematische aanpak van roofzuchtig gedrag. De discussie verschuift nu naar de vraag of reactieve moderatie wel voldoende is.

Hoewel Nforce claimt meewerkend te zijn en meldingen van Offlimits snel afhandelt, stelt Robber Hoving dat dit een pleister op een open wond is. Volgens hem is het louter verwijderen van beelden achteraf onvoldoende wanneer de hele aard van het platform gericht lijkt op het faciliteren van misbruik. Hoving betoogt dat 'waar rook is, is vuur', en dat het huidige wettelijke kader tekortschiet om dit soort ernstige schendingen effectief te stoppen.

De normalisering van dit problematisch gedrag richting vrouwen creëert bovendien een klimaat waarin daders worden aangemoedigd en nieuwe slachtoffers worden gemaakt. De enige effectieve oplossing zou volgens critici zijn om de site volledig op zwart te zetten totdat er fundamentele wijzigingen plaatsvinden. Inmiddels onderzoeken Europese autoriteiten wie precies bevoegd is om hard op te treden tegen Motherless, maar tot nu toe lijkt de actie van het Openbaar Ministerie en andere instanties traag en ontoereikend





