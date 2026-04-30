Controverse rondom Makkelie in Champions League-duel Atlético Madrid - Arsenal

De Champions League-halve finale tussen Atlético Madrid en Arsenal eindigde in 1-1, maar de wedstrijd werd overschaduwd door controversiële beslissingen van scheidsrechter Danny Makkelie en de VAR, met name het terugdraaien van een toegekende strafschop voor Arsenal.

De Champions League - halve finale tussen Atlético Madrid en Arsenal heeft woensdagavond een intense en controversiële wedstrijd opgeleverd, eindigend in een 1-1 gelijkspel. In tegenstelling tot de spectaculaire confrontatie tussen Paris Saint-Germain en Bayern München, was dit duel een tactisch schaakspel, waarin beide doelpunten voortkwamen uit strafschoppen.

Centraal in de nasleep van de wedstrijd stond de rol van Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie, wiens beslissingen, en vooral het terugdraaien van een toegekende strafschop, voor veel ophef zorgden. De wedstrijd werd gekenmerkt door VAR-interventies die de beslissingen van Makkelie op de proef stelden en tot frustratie leidden bij beide teams, met name bij Arsenal-trainer Mikel Arteta.

De controverse draaide voornamelijk om een incident in de 78ste minuut, toen Makkelie aanvankelijk een strafschop toekende na vermeend contact tussen Atlético-verdediger David Hancko en Arsenal-speler Eberechi Eze. Na ingrijpen van de videoscheidsrechter Dennis Higler, werd Makkelie echter gedwongen de beelden te bekijken. Tot verbazing van velen draaide hij zijn beslissing terug, wat tot woedende reacties leidde bij Arteta.

De Arsenal-trainer uitte zijn frustratie over het feit dat een strafschop werd teruggedraaid zonder duidelijke fout van de scheidsrechter, en benadrukte dat dergelijke situaties op dit niveau niet zouden mogen voorkomen. Hij vroeg zich af hoe een beslissing zo vaak herzien kon worden en waarom er geen duidelijkheid ontstond.

Arteta erkende wel dat de strafschop die Atlético kreeg, naar zijn mening in de Premier League geen penalty zou zijn, maar accepteerde dat de regels in de Champions League anders worden geïnterpreteerd. De toegekende strafschop voor Atlético, na handsspel van Ben White, werd door Makkelie bevestigd na het bekijken van de VAR-beelden, wat resulteerde in de gelijkmaker. Atlético-coach Diego Simeone nam een meer genuanceerde positie in.

Hij gaf aan dat de Arsenal-speler anticipeerde op het contact met Hancko en daardoor viel, en dat een penalty in een halve finale van de Champions League een duidelijke overtreding zou moeten zijn. Hij erkende echter de beslissing van de scheidsrechter. Over de handsbal van White merkte hij op dat de VAR tot een strafschop leidde, terwijl de VAR de eerdere strafschop voor Arsenal weer terugnam. Simeone benadrukte dat de VAR soms beslissingen beïnvloedt en soms niet.

De wedstrijd illustreerde de complexiteit van het moderne voetbal, waarin de rol van de VAR steeds prominenter wordt en tot discussies leidt over de interpretatie van regels en de impact op het spel. De terugdraaiende beslissing van Makkelie en de daaropvolgende reacties onderstrepen de druk die scheidsrechters ervaren en de uitdagingen bij het nemen van beslissingen in cruciale momenten van een wedstrijd.

De 1-1 stand betekent dat de beslissing over wie er naar de finale gaat, valt in de return in Londen





