De ontdekking van een mogelijk d'Artagnan‑skelet in Maastricht leidt tot opschudding. Problemen met vergunningen, slecht gedocumenteerde opgravingen en een omstreden Frans historicus die om DNA‑vergelijking vraagt, zorgen voor onduidelijkheid. De gemeente belooft op 17 juni meer duidelijkheid.

In de geboortestreek van de legendarische Franse musketier d'Artagnan, van wie mogelijk het skelet in Maastricht is ontdekt, is de gemeenschap in verbazing en ongerust over de gang van zaken rondom het archeologische onderzoek.

Aymeri de Montesquiou, 83 jaar oud, die DNA‑monsters heeft afgenomen om te vergelijken met de overblijfselen, uitte zijn bezorgdheid: "Wat me kwaad zou maken, is als de beenderen zodanig zijn aangetast dat we niet meer kunnen vaststellen of het om d'Artagnan gaat of niet.

" De Montesquiou, die claimt via de bloedlijn van de moeder van d'Artagnan verwant te zijn, sprak vanuit zijn bibliotheek omgeven door eeuwenoude boeken en verklaarde: "Ik ben ervan overtuigd - en ik zeg dat niet uit nationalisme - dat het onderzoek in Frankrijk had moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in een laboratorium van de politie of de gendarmerie. Dan zou alles waarschijnlijk rustiger zijn verlopen.

" Hij voegde toe dat hij zelf in Parijs bloed‑ en speekselmonsters heeft laten nemen voor een vergelijkend DNA‑onderzoek, in aanwezigheid van archeoloog Wim Dijkman, die het eerste deel van de opgraving in Maastricht leidde. De monsters werden vervolgens naar een laboratorium in München gestuurd. Volgens Montesquiou leidde dit tot een verwarrende situatie in Nederland, waarin meerdere partijen de eer voor de ontdekking lijken te willen opeisen.

De vondst van het skelet, die in maart wereldnieuws werd, zorgde voor een golf van enthousiasme onder d'Artagnan‑kenners. Men vermoedde al langer dat de musketier onder de Sint‑Petrus‑en‑Paulus­kerk in de wijk Wolder begraven lag. De ontdekking van een Franse munt en resten van een musketkogel bij de botten versterkten die speculaties. Echter, al snel kwam er een schaduw over de excavatie: Dijkman had geen vergunning voor de opgraving.

De gemeente Maastricht nam begin maart de regie over en werkte daarbij samen met de Saxion Hogeschool in Deventer. Het gemeentelijke archeologenteam constateerde dat de beenderen tijdens de opgraving ernstig waren aangetast, waardoor de informatiewaarde aanzienlijk was verminderd. Een anonieme onderzoeker meldde dat de botresten in plastic ijsbakjes los van elkaar waren geplaatst, zonder adequate documentatie. Daarnaast waren er beelden waarop Dijkman met blote handen aan de resten werkte, wat de wetenschappelijke integriteit in twijfel trekt.

Een deel van de botresten wordt nog bewaard door de voormalig stadsarcheoloog, die weigerde ze over te dragen aan de gemeente en kortstondig werd vastgezet voor een overtreding van de Erfgoedwet. De onduidelijkheid rondom het onderzoek heeft ook effect op het d'Artagnan‑museum in Lupiac, waar de musketier is opgegroeid. Alina Goebel, medewerker van het museum, geeft aan dat zij de ontwikkelingen voornamelijk via de pers volgen en weinig direct contact hebben met de betrokken partijen in Maastricht.

"We zitten ver bij Maastricht vandaan, dus we tasten ook een beetje in het duister," zegt ze. Ondanks de onzekerheid over de identiteit van het skelet, trekt de vondst inmiddels meer bezoekers naar het museum, die nieuwsgierig zijn naar eventuele resultaten. Montesquiou, een voormalige Franse senator met een omstreden verleden dat onder meer fiscale kwesties en nauwe banden met Rusland omvat, heeft geen direct contact met de gemeente Maastricht.

Hij dringt aan op een grondig en onafhankelijk onderzoek, vrij van interne conflicten: "Het is heel goed mogelijk dat het skelet van d'Artagnan is, maar we moeten afwachten en dit moet op een serieuze manier worden aangepakt.

" De gemeente heeft een persconferentie gepland voor 17 juni, waarop verwacht wordt dat de eerste resultaten van het DNA‑onderzoek worden gepresenteerd, al blijft het onduidelijk of de bevindingen dan al definitief genoeg zijn om de identiteit van de overblijfselen officieel vast te stellen





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D'artagnan DNA-Onderzoek Maastricht Archeologie Erfgoedwet

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