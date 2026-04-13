Controverse na NEC - Feyenoord: Was de gele kaart voor Sandler terecht?

Een analyse van de cruciale momenten in de wedstrijd NEC - Feyenoord, met speciale aandacht voor de beslissing van de scheidsrechter in de controverse rond Philippe Sandler.

Het is terecht dat Philippe Sandler geen rode kaart kreeg in de wedstrijd tussen NEC en Feyenoord , die eindigde in een gelijkspel van 1-1. We analyseren dagelijks cruciale beslissingen en discussies rondom de Nederlandse topclubs, waarbij ook aandacht is voor teams buiten de traditionele top drie.

De wedstrijd, gespeeld op zondag, kende een spannend slot, met NEC dat in de laatste seconden een punt veiligstelde tegen Feyenoord. De controverse draaide echter vooral om een cruciale fase net na rust, toen Sandler Ayase Ueda, die door leek te breken, neerhaalde. De vraag of scheidsrechter Serdar Gözübüyük terecht slechts geel gaf in plaats van rood, vormde de kern van de discussie. Jouw mening is welkom in de reacties!

De verwachtingen voor de VriendenLoterij Eredivisie-wedstrijd tussen nummer drie NEC en nummer twee Feyenoord waren hooggespannen. Een overwinning voor NEC zou betekenen dat zij Feyenoord zouden passeren op de ranglijst, wat hen virtueel op een Champions League-plek zou plaatsen. NEC werd door velen als favoriet gezien, vooral vanwege het thuisvoordeel.

Feyenoord kwam echter in de achttiende minuut op voorsprong door een prachtige kopbal van Ueda, wat de score op 0-1 bracht. De spanning bereikte een hoogtepunt in de vijftigste minuut, net na rust. Ueda leek na een lange bal alleen op weg naar de doelverdediger van NEC, Gonzalo Crettaz. Sandler, de verdediger van NEC, haalde de Japanse spits echter neer, net buiten het strafschopgebied.

Scheidsrechter Gözübüyük besloot tot verbazing van de Feyenoord-spelers niet te fluiten. De VAR greep vervolgens in en riep Gözübüyük naar het scherm, maar de scheidsrechter handhaafde zijn beslissing en gaf Sandler slechts een gele kaart. Dit betekende dat Sandler speelgerechtigd bleef en daardoor volgende week gewoon kan meedoen in de finale van de Eurojackpot KNVB Beker tegen AZ.

Trainer Dick Schreuder van NEC besloot om geen risico te nemen en Sandler te wisselen. Zijn vervanger, Deveron Fonville, scoorde in de zevende minuut van de blessuretijd de gelijkmaker, waardoor de eindstand 1-1 werd. Na de wedstrijd bleef de discussie over de vermeende rode kaart voor Sandler aanhouden.

Meerdere Feyenoord-spelers lieten hun ongenoegen blijken over de beslissing van Gözübüyük. Trainer Robin van Persie uitte voor de camera zijn onvrede: Volgens mij is dit een donkerrode kaart. Ik vind het echt dramatisch en dit heeft heel veel gevolgen. Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen





