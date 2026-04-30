Controles Wubben Noord in Assen opgevoerd na klachten omwonenden

De Omgevingsdienst Drenthe controleert het bedrijf Wubben Noord in Assen nu wekelijks tot bijna dagelijks, nadat omwonenden massaal hebben geklaagd over geuroverlast en gezondheidsproblemen. De GGD Drenthe volgt de situatie nauwlettend.

De Omgevingsdienst Drenthe (ODD) heeft de frequentie van controles bij het bedrijf Wubben Noord in Assen aanzienlijk verhoogd. Deze intensivering is een directe reactie op de toenemende klachten van omwonenden over aanhoudende geuroverlast en zorgen over mogelijke gezondheidseffecten.

Wubben Noord is gespecialiseerd in het reinigen en saneren van opslagtanks, zowel ondergronds als bovengronds, die voorheen gebruikt werden voor de opslag van brandstoffen zoals benzine en diesel, maar ook voor diverse chemische stoffen. De klachten, die de afgelopen maanden zijn binnengekomen, suggereren dat de werkzaamheden van het bedrijf een negatieve impact hebben op de leefomgeving.

Tot voor kort werden controles slechts maandelijks uitgevoerd, maar nu worden deze 'wekelijks tot bijna dagelijks' ingepland, zoals woordvoerder Janet Katerberg van de provincie Drenthe heeft bevestigd. De Omgevingsdienst Drenthe functioneert als onderdeel van de provinciale overheid en is verantwoordelijk voor het toezicht op milieuregelgeving en de bescherming van de leefomgeving. De ODD heeft inmiddels meer dan veertig klachten ontvangen van bezorgde burgers.

Deze klachten richten zich niet alleen op de hinderlijke geur, maar ook op concrete gezondheidsklachten die mogelijk in verband staan met de emissies van Wubben Noord. De aard van de werkzaamheden, waarbij potentieel schadelijke stoffen vrij kunnen komen, maakt de situatie extra zorgwekkend. De Omgevingsdienst voert momenteel uitgebreide metingen uit om de concentratie van vluchtige organische stoffen (VOS) in de lucht te bepalen.

VOS, waaronder stoffen als benzeen, kunnen bij bepaalde blootstellingsniveaus schadelijk zijn voor zowel menselijke gezondheid als het milieu. Benzeen staat bekend als een kankerverwekkende stof en kan diverse gezondheidsproblemen veroorzaken, afhankelijk van de duur en intensiteit van de blootstelling. De resultaten van deze metingen zijn cruciaal om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een risico voor de omwonenden en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.

Katerberg benadrukt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken, maar hoopt dat de metingen binnen afzienbare tijd uitsluitsel zullen geven. Een precieze tijdsindicatie – of het om dagen of weken gaat – kan ze op dit moment nog niet geven, gezien de complexiteit van de analyses. Het bedrijf Wubben Noord heeft tot op heden nog niet gereageerd op vragen van RTV Drenthe over de situatie.

Naast de Omgevingsdienst Drenthe is ook de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe nauw betrokken bij de zaak. De GGD volgt de ontwikkelingen op de voet en onderhoudt nauw contact met zowel de Omgevingsdienst als de gemeente Assen. Hoewel de GGD zelf nog geen onafhankelijk onderzoek is gestart, staat ze klaar om de resultaten van de metingen van de ODD te interpreteren en te beoordelen wat deze betekenen voor de gezondheid van de omwonenden.

De GGD benadrukt het belang van open communicatie en roept mensen op die gezondheidsklachten ervaren, zoals hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid of ademhalingsproblemen, om zich te melden. Deze meldingen kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van de mogelijke impact van de werkzaamheden van Wubben Noord op de volksgezondheid. De GGD zal de verzamelde informatie gebruiken om eventueel aanvullende maatregelen te adviseren, zoals het uitbreiden van de monitoring of het verstrekken van gezondheidsadviezen aan de bevolking.

De provincie Drenthe en de betrokken instanties streven naar een transparante en zorgvuldige aanpak om de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te waarborgen en de oorzaak van de geuroverlast en gezondheidsklachten te achterhalen





