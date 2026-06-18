Congo stelt Portugal op WK gelijk, Colombia wint van Oezbekistan

De Democratische Republiek Congo heeft op het WK voetbal een gelijkspel gespeeld tegen Portugal. Cristiano Ronaldo kwam slechts 25 keer in aanraking met de bal en miste twee kansen. Bondscoach Roberto Martínez vindt Ronaldo cruciaal voor de Portugese ploeg. Colombia wint van Oezbekistan met 3-1.

De Democratische Republiek Congo heeft op het WK voetbal een gelijkspel (1-1) gespeeld tegen Portugal . Cristiano Ronaldo kwam slechts 25 keer in aanraking met de bal en miste twee kansen.

Bondscoach Roberto Martínez vindt Ronaldo cruciaal voor de Portugese ploeg. Colombia wint van Oezbekistan met 3-1. De Oezbeken konden niet veel tegen beginnen en schoten nog geen enkele keer tussen de palen. De FIFA heeft bijna 400.000 online haatdragende reacties verwijderd.

Voormalig topspits George Weah vindt dat er niets is veranderd sinds het vorige WK. Bondscoach Carlos Alberto Parreira, die in 1994 met Brazilië de wereldtitel won, is opgenomen in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Supporters van Engeland en Kroatië waren niet blij met de drinkpauzes tijdens de wedstrijd





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