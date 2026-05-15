Conflict over Verkeersknip op de Laan van Vlaanderen in Amsterdam

Bewoners van Amsterdam Nieuw-West zijn diep verdeeld over de verkeersknip op de Laan van Vlaanderen, zeker nadat een rechter oordeelde dat de huidige spitsurenregeling onvoldoende is onderbouwd.

In de wijk Amsterdam Nieuw-West is een hevige discussie ontstaan over de toekomst van de verkeersknip op de Laan van Vlaanderen. Deze maatregel, die bedoeld is om sluipverkeer tegen te gaan, zorgt voor een diepe kloof tussen de omwonenden.

Terwijl een deel van de buurtbewoners opgelucht is dat de knip niet tijdelijk wordt opgeheven, voelt een andere groep zich juist in de steek gelaten. De spanningen lopen hoog op, aangezien de belangen van verkeersveiligheid enerzijds en persoonlijke mobiliteit anderzijds recht tegenover elkaar staan. Voor sommigen is de huidige situatie onhoudbaar, terwijl anderen pleiten voor een nog striktere handhaving die 24 uur per dag van kracht is, in plaats van alleen tijdens de drukke spitsuren.

De kern van het juridische conflict ligt bij een recente uitspraak van de rechter. De gemeente Amsterdam is door de rechtbank berispt omdat zij onvoldoende hebben kunnen onderbouwen waarom de beperkingen op de Laan van Vlaanderen slechts tijdens de spitsuren gelden. Deze zaak werd aangespannen door de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp en Stichting Stop Sluipverkeer. Coen Glaser, een prominent gezicht van de stichting, benadrukt dat de huidige regeling niet langer voldoet aan de realiteit op de weg.

Volgens Glaser laten recente cijfers zien dat de verkeersdruk buiten de spitsuren juist aanzienlijk is toegenomen. Dit fenomeen is volgens hem een direct gevolg van de knip op de Sloterweg, die wél permanent is. Hierdoor wijkt het verkeer uit naar de Laan van Vlaanderen, wat leidt tot een onveilige situatie voor de meest kwetsbare weggebruikers.

Er bevinden zich vier scholen in de directe omgeving, maar door het ontbreken van zebrapaden en de constante stroom auto's kunnen kinderen de weg nauwelijks veilig oversteken. Glaser wijst op ernstige ongevallen met zwaar lichamelijk letsel als bewijs dat de weg niet is ingericht voor deze hoeveelheid verkeer. Zijn visie is helder: het verkeer moet worden weggestuurd van woonwijken en worden geleid naar hoofdwegen zoals de Plesmanlaan en de Johan Huizingalaan, die specifiek zijn ontworpen voor hogere volumes.

Aan de andere kant van het spectrum staan bewoners en ondernemers die de knip als een hinderlijke barrière ervaren. Voor hen is de maatregel simpelweg verwarrend en onpraktisch. Veel mensen die op bezoek komen in de wijk, rijden onbedoeld de verboden richting in en worden geconfronteerd met hoge boetes. Ook de druk op de alternatieve routes, zoals de Plesmanlaan, is volgens hen inmiddels te groot geworden.

Een specifiek knelpunt is de beperking van ontheffingen; elk adres krijgt er slechts twee. In een tijd waarin de woningnood ertoe leidt dat volwassen kinderen langer thuis blijven wonen, is dit aantal onvoldoende. Carolien Tijssen van de stadsdeelpartij GoedBeterWest geeft aan dat veel huishoudens hierdoor in de problemen komen. Jongvolwassenen kunnen tijdens de spitsuren hun huis niet verlaten zonder het risico op een boete, wat hun dagelijkse leven ernstig belemmert.

De financiële impact is bovendien enorm; vorig jaar werd er voor circa 8 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Opmerkelijk is dat dit geld niet ten goede komt aan de lokale gemeente, maar naar de Rijksoverheid vloeit, wat het gevoel van onrechtvaardigheid bij de bewoners vergroot. Ondernemers op het Belgiëplein en bewoners van Nieuw-Sloten, die geen recht hebben op ontheffingen, uiten eveneens hun ongenoegen.

Hoewel Coen Glaser deze klachten afdoet als overdreven en stelt dat de wijk nog steeds prima bereikbaar is vanuit andere richtingen, blijft de verdeeldheid groot. Bij de start van het project waren er meer dan 2.000 inspraakreacties, waarvan 1.200 tegen en 900 voor de maatregel waren. Ondanks deze tegenstand blijft de gemeente vasthouden aan het idee dat veiligheid prevaleert boven gemak. De recente communicatie vanuit de gemeente zorgde echter voor extra chaos.

Na het vonnis werd eerst gemeld dat de knip tijdelijk zou stoppen, om kort daarna te worden gecorrigeerd dat de maatregel wel degelijk van kracht blijft. Vanwege deze verwarring is er een tijdelijke coulanceperiode ingelast: tot volgende maand worden er geen boetes uitgedeeld, maar enkel waarschuwingen verstuurd naar automobilisten die de regels overtreden. Dit geeft de gemeente tijd om de situatie te stabiliseren, maar het lost de fundamentele onenigheid in de wijk niet op





NHNieuws / 🏆 17. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amsterdam Nieuw-West Verkeersknip Laan Van Vlaanderen Verkeersveiligheid Gemeente Amsterdam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pinoké en Amsterdam klaar voor play-offs landstitel: 'Kunnen nu gaan jagen'Pinoké en Amsterdam strijden in de play-offs hoofdklasse hockey. Coaches Vrolijk en Mathijssen blikken vooruit op de strijd om het landskampioenschap. Lees het hele verhaal.

Read more »

Hockeyoverzicht: Kampong start play-offs met gelijkspel | 2-1 tussenstand bij AmsterdamKampong is in de halve finales van de play-offs met een gelijkspel begonnen tegen titelverdediger Den Bosch. In Utrecht werd het 1-1. De return is zaterdag.

Read more »

Hockeykoorts: SCHC bijt zich stuk op Amsterdam | Kampong start play-offs met gelijkspelSCHC is slecht begonnen aan de halve finales van de play-offs om het landskampioenschap. De Bilhovense ploeg, die de reguliere competitie als eerste eindigde, verloor van nummer vier Amsterdam.

Read more »

Hockeyster Imke Verstraeten steunt Amsterdam naar overwinning in play-offsHockeyster Imke Verstraeten heeft in de eerste wedstrijd van de play-offs haar visitekaartje nog maar eens afgegeven voor haar club Amsterdam. Met een 3-2 overwinning tegen SCHC heeft ze de 21-jarige verdedigster uit Hulst bij alle drie doelpunten betrokken.

Read more »