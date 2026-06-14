Conflict met gemeente kost Jacob Jans mogelijk politieke functie

Jacob Jans uit Hierden is in conflict met de gemeente Harderwijk over een woning die hij wil bouwen op zijn grond. Hij heeft al jaren geleden afspraken gemaakt met de gemeente om een woning te bouwen in ruil voor een stuk grond voor een fietspad. De gemeente wil geen toestemming geven voor de bouw en Jans stapt nu naar de rechter om zijn gelijk te halen.

Jacob Jans uit Hierden is in conflict met de gemeente Harderwijk over een woning die hij wil bouwen op zijn grond. Hij heeft al jaren geleden afspraken gemaakt met de gemeente om een woning te bouwen in ruil voor een stuk grond voor een fietspad.

De gemeente had afgesproken dat Jans op een makkelijke manier een woning kon bouwen, maar nu wil de gemeente geen toestemming geven voor de bouw. Jans zegt dat het onbetrouwbaar is en dat hij op basis van de afspraken verwachtte dat de woning gebouwd zou kunnen worden. De gemeente zegt dat ze het niet eens is met het plan en dat een vergunning voor de woning niet afgegeven kan worden.

Jans stapt nu naar de rechter om zijn gelijk te halen en wil ook nog steeds op de lijst van Gemeentebelangen komen als fractievolger. Maar de installatie van Jans is uitgesteld vanwege het conflict met de gemeente. Fractievoorzitter Mark de Lange zegt dat hij komende week met Jans en het bestuur van de partij in gesprek gaat om te zien of Jans wel of niet geïnstalleerd wordt





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jacob Jans Gemeente Harderwijk Woningbouw Conflict Politieke Functie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gaswinning onder wijk terwijl bewoners van gas af moeten: 'Idiote tegenstrijdigheid'Onder de wijk Molenvliet in Woerden zit gas onder de grond. Bedrijf Vermilion zou dat graag uit de grond halen. Alleen zien bewoners dat niet zitten.

Read more »

Ron Jans vertelt over gesprek met Frans van Seumeren bij FC UtrechtRon Jans, voormalig trainer van FC Utrecht, vertelt in een interview met ESPN over een eerlijk en open gesprek dat hij had met eigenaar Frans van Seumeren toen het slecht ging bij de club. Van Seumeren liet toen duidelijk blijken dat hij niet blij was met de gang van zaken.

Read more »

VS blokkeert Antropics geavanceerde AI-modellen voor buitenlandersDe Amerikaanse regering heeft Antropic opdracht gegeven de meest geavanceerde AI-modellen voor niet-Amerikanen te blokkeren. Dit leidde ertoe dat Antropic modellen als Fable 5 en Mythos 5 voor alle gebruikers moest afsluiten. De VS vreest dat krachtige AI's zoals Mythos, gezien als een 'superhacker', in handen van buitenlandse mogendheden kunnen komen en mogelijke misbruik zoals grootschalige cyberaanvallen en massa-surveillance mogelijk maken. Dit conflict volgt eerdere meningsverschillen over militair gebruik van AI.

Read more »

Van onze correspondent: Rudy Bouma (VS & Canada)In deze aflevering van 'Van onze correspondent' spreekt Rudy Bouma, correspondent VS & Canada, over zijn ervaringen in Washington onder de tweede Trump-administratie. Hij vertelt hoe hij zich voorbereidde op de chaos en hoe hij de enorme stortvloed aan nieuws verwerkt. Ook komt aan bod hoe hij zonder auto over de grond komt in de heringerichte stad Washington en hoe hij met de drukte omgaat. Hij reflecteert op zijn overgang van diepgaande tv-journalistiek bij Nieuwsuur naar de snelle correspondentiewereld. Daarnaast ontstaat een emotionele herinnering aan zijn jeugd tijdens de opname, en hij realiseert dat hij nu zijn jeugddroom van reizend journalist leven.

Read more »