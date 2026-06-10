Conflict in Julianadorp over afwijkende claxon in brandweerauto

Een aangepaste claxon die liedjes afspeelde leidde tot een ruzie tussen vrijwillige brandweerlieden en de veiligheidsregio in Julianadorp. Na verwijdering van de claxon door de autoriteiten legden de vrijwilligers vier dagen lang het werk neer, wat leidde tot een gesloten kazerne. De veiligheidsregio verklaart dat de claxon niet conforme was met de keurlocatie en dus moest worden verwijderd, terwijl de brandweerleden zich buitengesloten voelden.

In Julianadorp leidde de verwijdering van een speciaal ingerichte claxon uit een brandweerauto tot een conflict tussen vrijwilligers van de lokale brandweer en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De claxon, die verschillende liedjes kon afspelen, werd door de veiligheidsregio verwijderd omdat deze niet voldeed aan de regelgeving voor de inrichting en uitrusting van een tankautospuit. Volgens een woordvoerder moet een voertuig eerst goedgekeurd zijn voordat het de weg op mag, waarbij ook zwaailichten en sirenes worden gecontroleerd. Elke wijziging, zoals het aanpassen van de claxon, betekent dat het voertuig opnieuw moet worden gekeurd door de RDW, en zonder goedkeuring mag het niet worden ingezet.

Hierdoor legden de vrijwilligers van de brandweerpost in Julianadorp in april hun werk neer en bleef de kazerne vier dagen gesloten als teken van onvrede. Tijdens deze periode werd de brandweerwerking overgenomen door omliggende posten in Den Helder en Callantsoog, die vanwege de nabijheid van elkaar snel konden uitrukken. Hoewel de veiligheidsregio de actie niet als een staking kwalificeerde, benadrukte zij dat het voertuig wel inzetbaar blijft voor noodsituaties zoals natuurbranden in de regio. De conflicting tussen de vrijwilligers en de veiligheidsregio draait om een058





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Brandweer Veiligheidsregio Julianadorp Claxon Keuring RDW Vrijwilligers Tankautospuit Conflict

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