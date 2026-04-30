Conference League: Rayo Vallecano en Crystal Palace nemen voorsprong in halve finales

Rayo Vallecano en Crystal Palace hebben de eerste duels van de Conference League halve finales gewonnen. Rayo versloeg Strasbourg met 1-0, terwijl Crystal Palace met 3-1 won van Sjachtar Donetsk. De returns volgen volgende week.

De eerste confrontaties in de halve finale s van de UEFA Europa Conference League hebben duidelijke winnaars opgeleverd. Rayo Vallecano heeft een voorsprong genomen in hun tweeluik tegen RC Strasbourg , terwijl Crystal Palace een belangrijke overwinning heeft behaald op Sjachtar Donetsk .

De Spaanse club was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de Franse tegenstander, dankzij een doelpunt van Alexandre Alemão. Dit resultaat geeft Rayo Vallecano een voordeel mee naar de return in Frankrijk. Crystal Palace daarentegen, heeft een indrukwekkende prestatie geleverd door met 3-1 te winnen van Sjachtar Donetsk, in een wedstrijd die vanwege de oorlog in Oekraïne werd gespeeld in het Poolse Kraków.

De snelle openingstreffer van Ismaïla Sarr, die tevens een record vestigde als snelste doelpunt in de Conference League geschiedenis, zette de toon voor de wedstrijd. Sjachtar Donetsk kwam wel terug tot 1-1 via Oleg Otsjeretko, maar kon de druk van Crystal Palace niet weerstaan. Daichi Kamada en Jørgen Strand Larsen zorgden voor de 1-3 eindstand, waardoor Palace met een comfortabele voorsprong de return in Londen tegemoet kan zien.

De wedstrijd tussen Sjachtar Donetsk en Crystal Palace was bijzonder door de omstandigheden. Sjachtar, gedwongen om hun thuiswedstrijden in Polen te spelen vanwege de oorlog in Oekraïne, kreeg steun van het publiek in Kraków. Desondanks kon het de energie en de efficiëntie van Crystal Palace niet bijbenen. De openingstreffer van Sarr na slechts 21 seconden was een schok voor Sjachtar en zette de toon voor een wedstrijd waarin Crystal Palace de controle had.

Hoewel Sjachtar via Otsjeretko gelijk kon maken, bleek doelman Dmytro Riznyk niet in staat om de aanval van Crystal Palace te stoppen. Hij wist wel een aantal kansen te keren, maar kon de doelpunten van Kamada en Strand Larsen niet voorkomen. Strand Larsen, een voormalig speler van FC Groningen, bewees zijn waarde met een doelpunt uit een snelle counter, waarmee hij de overwinning voor Crystal Palace veiligstelde.

De wedstrijd toonde de veerkracht van Crystal Palace en hun vermogen om te scoren, zelfs onder moeilijke omstandigheden. De returnwedstrijd zal een belangrijke test zijn voor Sjachtar, die een flinke inspanning moet leveren om de achterstand te overbruggen. In Madrid was de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en RC Strasbourg een stuk minder spectaculair. Beide teams, die nog nooit eerder zo ver waren gekomen in Europees voetbal, hadden moeite om tot kansen te komen in de eerste helft.

Na rust nam Rayo Vallecano de controle over en scoorde via een kopbal van Alexandre Alemão uit een corner. De Belgische doelman Mike Penders van Strasbourg hield de schade beperkt door een aantal kopballen van Florian Lejeune te stoppen, maar kon de goal van Alemão niet voorkomen. Strasbourg had moeite om hun aanvallers, waaronder de Nederlandse spits Emmanuel Emegha, in stelling te brengen. De wedstrijd werd onderbroken door talloze overtredingen, wat de flow uit het spel haalde.

Rayo Vallecano wist de voorsprong vast te houden en eindigde de wedstrijd met een 1-0 overwinning. De returnwedstrijd in Frankrijk zal cruciaal zijn voor beide teams, die strijden om een plek in de finale van de Conference League, die op woensdag 27 mei in Leipzig zal worden gespeeld. Beide teams zullen alles op alles moeten zetten om hun kansen op een Europese titel te maximaliseren. De fans kunnen zich opmaken voor spannende returnwedstrijden, waarin de uiteindelijke finalisten zullen worden bepaald





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »