Como heeft interesse in de diensten van Vangelis Pavlidis, de spits van Benfica die eerder in Nederland speelde voor Willem II en AZ. Como heeft zich kwalificeerd voor de Champions League van volgend seizoen en is op zoek naar versterkingen voor het komende seizoen.

Como heeft interesse in de diensten van Vangelis Pavlidis , zo meldt journalist Nicolò Schira. De spits van Benfica speelde eerder in Nederland voor Willem II en AZ.

Como eindigde dit seizoen knap op de vierde plaats in de Serie A, waarmee het zich kwalificeerde voor de Champions League van volgend seizoen. De club promoveerde twee jaar geleden terug naar het hoogste niveau van Italië. Na die promotie maakte Cesc Fàbregas de stap van assistent-trainer naar hoofdtrainer. In zijn eerste seizoen eindigde de Italiaanse ploeg op de tiende plaats.

Een jaar later wist hij dat om te zetten in Champions League-voetbal door met Como bij de eerste vier te eindigen. Met het oog op het komende Champions League-seizoen en de extra inkomsten die daarbij komen kijken, wordt er inmiddels gekeken naar de nodige versterkingen. Daarbij zou de club haar oog hebben laten vallen op Pavlidis





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