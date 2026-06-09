Communicatiebord in speeltuin brent kinderen met spraakbeperkingen nieuwe kansen

Een nieuw communicatiebord in een speeltuin in Sint-Oedenrode maakt spel voor kinderen met spraakbeperkingen mogelijk, door middel van pictogrammen en kleurcodering. Het initiatief, uitgevoerd door stichting ISAAC-NF in samenwerking met lokale organisaties, zorgt voor meer inclusie en draagt bij aan het plezier van kinderen zoals Luc, die nu eindelijk mee kan spelen.

In de speeltuin van streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode staat sinds kort een communicatiebord vol met plaatjes en kleuren. Dit bord zorgt ervoor dat mensen die niet kunnen praten toch contact kunnen maken met anderen.

Door simpelweg aan te wijzen wat ze willen vragen, gaat er een hele nieuwe wereld voor hen open. De 22-jarige Luc van Lieshout, die het syndroom van Down heeft, is blij dat hij nu met anderen kan spelen. Eenzelfs een eenvoudige vraag zoals of iemand mee wil van de glijbaan of samen wil schommelen, is voor hem niet vanzelfsprekend geweest. Via de stichting Milo leerde Luc communiceren met pictogrammen, wat voor hem een wereld opende.

Zijn moeder, Chantal Wolters, wist dat er ook communicatieborden voor speeltuinen bestonden en bracht het idee onder de aandacht bij de lokale politieke partij GroenLinks-PvdA in Meierijstad. De borden zijn ontwikkeld door stichting ISAAC-NF, een belangenorganisatie voor mensen die moeilijk tot spreken komen. Voorzitter Gerna Scholte vertelt dat het ooit begon met een enkel bord en dat er vaak weerstand was omdat onbekend was wat het nut van zo'n bord was.

Gelukkig neemt het plaatsen van deze borden de laatste jaren een vlucht en zijn beleidsmakers overtuigd van de meerwaarde. Zo werd een motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Meierijstad, zodat sinds februari op drie verschillende plekken in de gemeente communicatieborden staan. Hanneke van Bakel, oud-bestuurslid bij ISAAC-NF en werkzaam bij stichting Milo, is erg blij dat de borden nu staan.

Zij voelde dat ze eerst op barricades moest staan om de wens wa te maken om communicatie tijdens het spelen toegankelijker te maken. Volgens haar begint alles met communicatie: kun je communiceren, dan kun je meedoen. Als praten niet lukt, zijn er alternatieven en dit bord is een prachtige oplossing. De borden zijn vrij intuïtief; het heeft weinig uitleg nodig.

Dat is juist de kracht. Er zijn veel verschillende woorden in kleuren: groen voor werkwoorden, oranje voor zelfstandige naamwoorden en blauw voor meningen geven. Chantal vindt het belangrijk dat het in de praktijk gaat werken. Zij zag al kinderen bij het bord staan.

Luc kan nu kinderen uitnodigen om te spelen, wat voorheen minder eenvoudig was omdat niet iedereen het geduld had of hem goed kon verstaan. Op deze manier kan het nu wel. Luc reageert enthousiast: "Ik ben blij dat ik hierdoor kan spelen met anderen.

" Het artikel eindigt met een verwijzing naar een ander verhaal over kinderen met een handicap die vaak geen geschikte speelplek hebben in Brabant, en een-contactregel voor fouten of opmerkingen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Communicatiebord Speeltuin Inclusie Pictogrammen Kinderen Met Een Handicap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uitslaande brand in flat Hellevoetsluis en auto-ongeluk in RotterdamIn een flat in Hellevoetsluis brak een uitslaande brand uit op de vijfde verdieping, wat leidde tot grote schade. Tevens raakte een auto in Rotterdam van het spoor en rammde een klein autootje en andere voertuigen; de bestuurder werd aangehouden wegen verdenking van rijden onder invloed. Verder werden drie mannen, waaronder een 20-jarige Rotterdammer, aangehouden in verband met een brand in Eindhoven, en in Papendrecht vloog een auto in brand.

Read more »

Kevin en Ronald vinden vermiste man (73): 'Hij wist niet dat het al zondag was'Een groep wielrenners heeft zondagochtend een vermiste 73-jarige man uit Wezep gevonden in een bosgebied.

Read more »

Avondoverzicht: vermiste man gevonden, explosie bij pilatesstudio en meerEen vermiste man uit Wezep is door wielrenners gevonden in een bosgebied bij Epe. Ook werd een illegaal feest in Leuvenheim beëindigd, ontstond er een explosie bij een pilatesstudio in Oosterbeek, vond een schietpartij plaats in Berkel-Enschot en botsen twee auto's op de Kanaalroute. Daarnaast keert een relikwie van Sint Werenfridus terug naar Elst, wordt een vermist paragliderobject gemeld en herstelt sergeant Meijer zijn plek op een monument.

Read more »

Experts analyseseren ontslag Van Persie bij Feyenoord: een logische, maar nooit een gekke beslissingIn een speciale uitzending van FC Rijnmond analyseren experts het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. Zij spreken over het dalende puntenaantal, decommunicatie, en de vraag of Van Persie voldoende had geleerd als beginnende trainer. Ook wordt gekeken naar zijn impact op spel Ontwikkeling.

Read more »