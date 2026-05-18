Commerciële spoedposten onder vuur door extreem hoge tarieven

Verzekeraar CZ stopt de vergoeding voor particuliere spoedposten die reguliere huisartsenzorg aanbieden tegen spoedtarieven, wat leidt tot onnodig hoge zorgkosten voor de samenleving.

In de wereld van de Nederlandse huisartsenzorg is een zorgwekkende trend ontstaan waarbij sommige artsen aanzienlijke financiële winsten behalen door het openen van particuliere spoedzorgposten.

Het verdienmodel achter deze posten is simpel maar controversieel: door buiten de reguliere kantoortijden niet alleen acute spoedgevallen te behandelen, maar ook gewone klachten zoals een knieblessure of keelpijn, kunnen zij tarieven rekenen die tot vijf keer hoger liggen dan de normale dagtarieven. In principe zijn deze hoge tarieven uitsluitend bedoeld voor zorg die medisch gezien absoluut niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Wanneer een gewoon consult overdag ongeveer 26 euro kost, kan een consult bij een particuliere spoedpost in de avond- of weekenduren oplopen tot wel 135 euro. Omdat de zorg in Nederland grotendeels wordt gefinancierd via collectieve zorgpremies en belastingen, betekent dit dat de hele samenleving meebetaalt aan deze onnodig dure zorgverlening. De zorgverzekeraar CZ heeft deze ontwikkeling nauwlettend gevolgd en besloten in te grijpen.

Marie-Nell van der Heijden, die bij CZ verantwoordelijk is voor de inkoop van huisartsenzorg, legt uit dat het fundament van de zorg is gebaseerd op samenwerking. Normaal gesproken gaat een patiënt overdag naar de eigen huisarts en is er voor spoedgevallen na kantoortijden een collectieve huisartsenpost geregeld waar artsen uit de regio samenwerken om 24/7 zorg te garanderen. Particuliere posten, zoals de spoedpost Zuidplein in Rotterdam, trekken zich terug uit deze regionale samenwerking.

Zij zijn enkel geopend tijdens de avonden en weekenden, terwijl zij de zware nachtdiensten over laten aan hun collega's van de reguliere huisartsenposten. Volgens Van der Heijden is er een sterk vermoeden dat veel van de behandelingen bij deze particuliere posten in werkelijkheid reguliere zorg betreffen die prima overdag had kunnen plaatsvinden. Vanwege deze bevindingen heeft CZ besloten de zorg van dergelijke posten niet langer te vergoeden.

Om het contrast te illustreren, kunnen we kijken naar de werkwijze van de Huisartsenpost Rijnmond, gelegen nabij het Maasstadziekenhuis. Hier werkt Corina Koster, een praktijkhouder uit Ridderkerk, als onderdeel van haar reguliere taken. Op een gemiddelde maandagavond is de druk hier enorm en worden telefoons continu beantwoord door getrainde medewerkers die samen met de artsen bepalen of er sprake is van een echte spoedsituatie. Een voorbeeld hiervan is een patiënt met een hardnekkige bloedneus die bloedverdunners gebruikt.

In plaats van direct een consult in te plannen, adviseert Koster eerst zelfhulpmaatregelen en spreekt zij af om na vijftien minuten terug te bellen. Alleen als de bloeding dan nog niet is gestelpt, wordt de patiënt uitgenodigd voor een behandeling. Dit proces van het kaf van het koren scheiden is essentieel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Voor artsen zoals Corina Koster is de situatie frustrerend.

Terwijl zij en haar team strikt filteren wie er echt gezien moet worden om overbelasting en onnodige kosten te voorkomen, bevindt zich slechts enkele straten verderop een particuliere post die iedereen accepteert. Daar worden patiënten met chronische knieklachten gezien, worden er schouderinjecties gegeven bij artrose of worden huidproblemen zoals eczeem behandeld op momenten dat de reguliere praktijken gewoon open zijn.

Hoewel er ook wel echte spoedgevallen worden geholpen, zoals kinderen met hoge koorts of wonden die gehecht moeten worden, is de drempel bij de particuliere post veel lager. Dit creëert een oneerlijke situatie waarin commercieel gewin prevaleert boven de efficiënte inrichting van de publieke gezondheidszorg, wat uiteindelijk leidt tot een hogere druk op de collectieve middelen





