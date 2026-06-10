Comedian Rogier Kahlmann krijgt voorstelling geannuleerd in Eindhoven wegens discriminerende inhoud

De culturele instelling Cultuur & Kunst Eindhoven (CKE) heeft de voorstelling van comedian Rogier Kahlmann geannuleerd omdat het inhoud als discriminerend oordeelde en daarmee onverenigbaar met de eigen gedragscode. Kahlmann, die al eerder in andere steden problemen kreeg, stelt dat zijn humor aan de tijd is onderhevig en dat onderwerpen die vroeger flauwe grapen waren nu taboe zijn geworden.

De voorgenomen optreden van comedian Rogier Kahlmann , gepland voor 25 juni in Eindhoven onder de auspiciën van Cultuur & Kunst Eindhoven ( CKE ), is geannuleerd. De organisatie baseert deze beslissing op het terugvallen op materiaal dat zij als discriminerend en onverenigbaar met haar eigen gedragscode en huisregels beschouwt.

Deze annulering is geen geïsoleerd geval; het is niet de eerste keer dat een voorstelling van Kahlmann om dergelijke redenen moet worden geannuleerd.

"Ik ben echt kwaad", verklaart Kahlmann woensdagmiddag telefonisch, telkens wanneer hij de annulering bespreekt. "Ik zou verwachten dat zalen en theaters mijn voorstelling Trigger Warning inmiddels wel zouden kennen. " Hij geeft aan bijna tweehonderd kaarten verkocht te hebben voor het8739;Eindhovense optreden. Kahlmann kampt momenteel met landelijke kritiek en wordt door tegenstanders omschreven als 'racistisch, diep seksistisch en queeronvriendelijk'.

In een eerder interview met Omroep Brabant verklaarde hij dat hij "grappen maakt over dingen waar je geen grappen over mag maken". VerschillendeCulturele locaties in onder meer Breda, Tilburg, Arnhem, Leeuwarden en Castricum hebben eveneens8928;besloten om zijn voorstellingen te annuleren, waarbij zij zich ook beroepen op hun huisregels. CKETK voegt hier nu aan toe en refereert daarbij aan de geldende huisregels, die elke vorm van intimidatie, agressie, racisme of discriminatie verbieden.

Het centrum heeft Kahlmann in een e-mail meegedeeld dat hij op deze voorschriften is gewezen en zich er aan moet houden.

"Wij betreuren het dat u niet direct heeft aangegeven dat in uw comedyshow sprake is van discriminatie en dat deze daarom niet passend is binnen onze muren. " Kahlmann betwist ten stelsel dat zijn voorstelling discriminerend van aard is. "Mijn grappen zijn erg onderhevig aan de tijd waarin we leven. Wat vroeger een flauwe grap was, is tegenwoordig een foute grap.

" Ter verduidelijking noemt hij grappen over vrouwen die in de keuken staan. "Deze onderwerpen zijn tegenwoordig taboe. Vijftien jaar geleden zou ik geen grappen maken over vrouwen of homo's, want toen waren het geen taboes.





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Rogier Kahlmann Comedy Discriminatie Eindhoven CKE Gedragscode Trigger Warning

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