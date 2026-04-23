Onderzoek onthult dat Colombiaanse huurlingen, gefinancierd door de VAE, een cruciale rol speelden bij de inname van Al-Fasher en de daaropvolgende massamoord op duizenden burgers. De situatie in Sudan is een van de grootste humanitaire crises ter wereld.

Onderzoek van Conflict Insights Group (CIG) onthult de betrokkenheid van Colombiaanse huurlingen bij het bloedbad rond de Sudan ese stad Al-Fasher , vorig najaar. Naar schatting 6000 mensen werden in drie dagen tijd gedood nadat de stad was ingenomen door de Rapid Support Forces ( RSF ).

De huurlingen, gefinancierd door de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), speelden een cruciale rol bij de inname van Al-Fasher, zo blijkt uit analyse van telefoondata, video's, satellietbeelden en open bronnenonderzoek. Na de val van de stad volgde een periode van systematisch geweld, inclusief moord, verkrachting, plundering en foltering, met name gericht tegen niet-Arabische bevolkingsgroepen. Een groep VN-experts heeft gesproken over tekenen van genocide.

De VAE wordt beschuldigd van het steunen van de RSF met wapens, voertuigen en huurlingen in ruil voor goud. Hoewel de VAE betrokkenheid ontkent, stelt CIG-directeur Justin Lynch dat het onderzoek overtuigend bewijs levert van VAE-betrokkenheid. Het onderzoek toont aan hoe huurlingen via Colombia en de VAE naar Libië en uiteindelijk Sudan werden getransporteerd.

Eerdere beweringen van het Sudanese regeringsleger over Colombiaanse huurlingen die aan de kant van de RSF vochten, werden bevestigd door video's op Facebook waarop Colombiaanse huurlingen militaire trainingen gaven. Er zijn ook meldingen van neergeschoten vliegtuigen vol huurlingen en de training van kindsoldaten door Colombianen, wat een ernstige schending van het internationaal recht is. Colombia heeft een verdrag ondertekend dat het inzetten van huurlingen verbiedt.

De situatie in Sudan is al ruim drie jaar kritiek, met de oorlog die een enorme humanitaire crisis veroorzaakt. De stijgende voedselprijzen, mede door de oorlog in het Midden-Oosten, verergeren de hongersnood in een land waar miljoenen mensen al honger lijden. Bovendien is de aandacht voor Sudan afgenomen door de crisis in het Midden-Oosten, waardoor het conflict dreigt te worden vergeten.

De VN schat dat ongeveer 14 miljoen Sudanese vluchtelingen zijn, en het aantal doden ligt tussen de 40.000 en 400.000. Er zijn talloze meldingen van seksueel geweld, gerichte aanvallen op ziekenhuizen en wijdverspreide honger. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om meer aandacht te besteden aan de vergeten crisis in Sudan en de verantwoordelijken voor de misdaden ter verantwoording te roepen. De rol van de VAE en de betrokkenheid van Colombiaanse huurlingen vereisen verder onderzoek en internationale actie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

