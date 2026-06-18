Colombia verslaat Oezbekistan met 1-3 in openingswedstrijdWK Groep K

Colombia heeft de eerste wedstrijd van het WK gewonnen van Oezbekistan met 1-3. Luis Díaz was belangrijk met een assist en een doelpunt, terwijl Oezbekistan trots was met hun eerste WK-goal. Colombia leidt nu Groep K.

Colombia is met veel zelfvertrouwen van start gegaan op het WK. In hun eerste groepsduel waren de Zuid-Amerikanen te sterk voor debuterend Oezbekistan , dat een mooie strijd leverde maar uiteindelijk met 1-3 onderuitging.

Luis Díaz was van grote betekenis met zowel een assist als een doelpunt, wat zorgde voor een belangrijke overwinning voor Colombia. Met deze zege staan ze met drie punten aan de kop van Groep K, terwijl Portugal en de Democratische Republiek Congo elk één punt hebben. Oezbekistan toonde in de openingsfase weinig nerveuze prestaties en zocht actief de aanval, maar bondscoach Fabio Cannavaro moest constateren dat de kansen schaars bleven en hun topscorer Eldor Shomurodov weinig in aanmerking kwam.

Colombia kwam na een wat rustige start beter opgericht en de eerste kans was voor Jhon Arias van Palmeiras, die net naast schoot. Kort daarna was het nog enger voor Oezbekistan toen Luis Díaz vanaf een hoek de paal raakte. Na een botsing tussen de Oezbeekse verdediger Abdukodir Khusanov en een cameraman, lukte het Colombia wel om de openingsgoal te maken. Díaz bediende Daniel Muñoz die met een fraai hefgemaakte bal de 0-1 maakte.

Cannavaro bracht versheid binnen met de invallen van Dostonbek Khamdamov en Farrukh Sayfiev, wat Oezbekistan meer stabiliteit gaf en uiteindelijk leidde tot hun allereerste WK-goal. Doelman Camilo Vargas kon een harde schot niet vast houden en Abbosbek Fayzullaev tikte de bal binnen: 1-1. Maar deze gelijkstand was van korte duur. Al snel daarop maakte Gustavo Puerta een prachtige pass op Luis Díaz, wiens schot, al mogelijk geblokt, de 1-2 внутрил.

Colombia slaagde er lang niet in om de wedstrijd veilig te stellen en recht vóór het einde was het bijna 2-2 toen Akmal Mozgovoy een good opportunity krulde net over. In de allerlaatste minuut, de 99ste, maakte Colombia definitiv een einde aan de Oezbeekse hoop. Cucho Hernández won een bal aan de zijlijn en gaf een perfecte voorzet op Jaminton Campaz, die overtuigend kopte: 1-3.

Een latere schot van Bekhruz Karimov trof nog de paal, waarna scheidsrechter Anthony Taylor het fluitte. Oezbekistan moet volgende wedstrijd tegen Portugal, Colombia speelt tegen de Democratische Republiek Congo





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