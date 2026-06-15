Collega's en vrienden herinneren Wim T. Schippers: een ontregelende en vernieuwende kunstenaar

Na het overlijden van de programmamaker, stemacteur en beeldend kunstenaar Wim T. Schippers delen collega's zoals Paul Haenen en Sarah Sylbing hun herinneringen. Zij prijzen zijn vernieuwing, vakmanschap en ontregelende humor, terwijl vriend Titus Muizelaar zijn onvermijdelijke artistieke geest en de stukjes die nog gerealiseerd moeten worden benadrukt.

Collega's en vrienden uit de televisie- en kunstwereld reageren geschokt op het overlijden van de veelzijdige kunstenaar Wim T. Schippers . De programmamaker, stemacteur en beeldend kunstenaar overleed vorige week woensdag, maar het nieuws werd pas maandagavond bekend.

Cabaretier Paul Haenen, met wie Schippers decennialang de stemmen van Bert en Ernie in de Sesamstraat deelde, vindt het.html onverwacht en hartverscheurend. Hun vriendschap duidde meer dan vijftig jaar.

"We hebben ontzettend veel samen gedaan. Ook persoonlijk kende ik hem goed", aldus Haenen tegen het ANP. Hij prijst Schippers als een "heel vernieuwend" kunstenaar, met een buitengewoon vakmanschap, complete bevlogenheid en een passie voor televisie en kunst. Ook zijn "ontregelende" gevoel voor humor komt Haenen sterk aan.

"Hij was altijd opgewekt en zo ontzettend geniaal. " Begin dit jaar werden Haenen en Schippers nog eens herenigd als Bert en Ernie toen ze voor Netflix nieuwe Sesamstraat-afleveringen inspraken. "We zaten voor het eerst weer samen: Wim 83, ik 79, we zijn de oudste Bert en Ernie ter wereld", zei Haenen toen. Nu beschouwt hij die opnames, na het overlijden van zijn vriend, als een hoogtepunt.

Eind mei zag Haenen Schippers voor het laatst tijdens een etentje.

"Hij zag er goed uit. Onbegrijpelijk.

" Ook Sarah Sylbing, hoofdredacteur van de VPRO, uidt haar geschoktheid. "Wat Wim T. Schippers voor de VPRO heeft betekend is onbeschrijflijk. Het is veel meer dan zijn geestige, hoogst originele en absurdistische oeuvre dat hij in al die jaren op radio en tv bij ons maakte. Het is een wijze van kijken, scheppen en schoppen waar wij tot op de dag van vandaag een voorbeeld aan proberen te nemen.

" Volgens Sylbing rommelde Schippers voortdurend aan het beeld, de taal, de structuur en alle andere conventies. "Alles moest anders. Hij wilde de mensen dingen voorzetten waar ze niet van gediend waren om ze te ontregelen en anders naar de dingen te laten kijken.

" Tegendraads en ontregelend zijn woorden die vaak terugkeren bij het beschrijven van Schippers' werk, maar de kunstenaar zelf had een hekel aan zulke stempels, benadrukt Titus Muizelaar, acteur en voorzitter van de stichting Wim T. Schippers. "Dat is het mooie aan het kunstenaarschap van Wim: het is niet te benoemen. Tegendraads? tegen welke draad dan? Als hem werd gevraagd: wat betekent dat nou wat u doet, dan zei hij altijd: het betekent niet zozeer wat, als wel het...

" Muizelaar kwam het overlijden niet onverwacht. "Ik sprak hem wekelijks. Op zaterdag hadden we een afspraak in café De Jaren in Amsterdam. Daar namen we het leven door en het kunstleven in het bijzonder.

Na de dood van Ellen, zijn vrouw, ging het echt slecht met hem. Dat was zij steun en toeverlaat, hij miste haar enorm.

" De wekelijkse gesprekken gingen over alles. "We namen het leven door, hadden altijd ideeën voor nieuwe programma's. Tot voor kort waren we nog aan het fantaseren over een nieuwe voorstelling die we met zijn tweeën wilden spelen. De voorwaarde moest zijn dat het volstrekt onbegrijpelijk was.

" In Schippers' atelier staan nog veel voltooide en onvoltooide beeldende werken. Daarnaast had hij nog steeds veel ideeën, zegt Muizelaar.

"We gaan op korte termijn bij elkaar komen om te kijken wat we daarvan nog kunnen realiseren.





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