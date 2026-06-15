Collega helpt fysiotherapeut na explosie: nieuwe start dankzij buurtsteun

Na de verwoestende explosie in een kelderbox bij een sportschool in Osdorp, waarbij fysiotherapeut Jan Bot zijn praktijk verloor, biedt een collega uit de buurt onmiddellijke hulp. Bobby Bakboord maakt zijn eigen praktijk beschikbaar, zodat Jan zijn patiënten kan blijven behandelen. Het verhaal illustreert hoe buurtgemeenschap en solidariteit een cruciale rol spelen bij het herstellen van een persoonlijk en professioneel leven na een ramp.

Osdorper Jan Bot verloor zijn fysiopraktijk door de explosie in een kelderbox in Osdorp afgelopen vrijdag. Een collega-fysiotherapeut uit de buurt schoot hem te hulp en stelt zijn praktijk beschikbaar, zodat hij zijn patiënten kan blijven behandelen.

Vandaag maken de twee voor het eerst kennis met elkaar. Jan kan het nog steeds niet geloven als hij kijkt naar de schade van de explosie bij de sportschool. Alsof je ziel uit je lichaam is getrokken, zegt hij terwijl hij bij het hek staat. Daarboven zat de sportschool waar Jan zijn praktijk had.

Ik heb wel vijfhonderd appjes gekregen, iedereen wil me gewoon helpen, zegt hij, zichtbaar geëmotioneerd. De ochtend na de explosie ontvingen wij een bericht van fysiotherapeut Bobby Bakboord. Hij heeft op vijf minuten lopen van de sportschool een eigen praktijk en liet weten hem graag te willen helpen. Vandaag ging Jan langs bij Bobby om kennis te maken.

Ik werk dagelijks met mensen die pijn hebben. En dan weet ik dat die het vaak fijn vinden als ze gewoon hier terug kunnen komen. Ik denk dat Jan datzelfde gevoel heeft, dus ik dacht: hier moet ik iets mee, zegt Bobby. Jan is blij dat hij voor de komende periode in ieder geval een plek heeft om zijn patiënten te behandelen.

Hij gaat ervan uit dat hij niet meer terug kan naar de sportschool. Ik ben heel gelukkig. Het is gewoon top om te zien dat je heel veel steun krijgt van mensen. Ik kan een nieuwe start maken, dankzij Bobby, vertelt hij in zijn nieuwe behandelkamer.

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