Collectieve Horecaontzeggingen: succesvol in Den Bosch, interesse elders

Den Bosch boekt succes met collectieve horecaontzeggingen. Overlastgevers worden geweerd uit meerdere cafés. Andere steden overwegen invoering.

In de gezellige kroegen en op de terrassen van Den Bosch komt het helaas regelmatig voor: agressie tegen personeel, het gooien met glazen of vechtpartijen. Deze problemen zorgen voor een toenemend aantal collectieve horecaontzeggingen. Dat houdt in dat personen die zich misdragen in een bepaalde horecagelegenheid, door middel van dit verbod ook geen toegang meer krijgen tot omliggende cafés en restaurants. Den Bosch is al een tijdje succesvol met dit systeem.

Volgens Otto van den Groenendaal, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch, is een avondje teveel drinken en een grote mond opzetten niet direct reden voor een collectief verbod. Het is pas wanneer mensen echt de grenzen overschrijden dat de maatregel wordt opgelegd. \Van den Groenendaal, zelf eigenaar van drie kroegen in de binnenstad, benadrukt de voordelen van het collectieve verbod. Het helpt andere kroegeigenaren door overlastgevers te identificeren en te voorkomen dat ze elders dezelfde problemen veroorzaken. Daarnaast fungeert het als een officiële waarschuwing voor personen die zich misdragen. Voorheen konden deze mensen nog uitwijken naar andere kroegen, maar nu moeten ze hun vrienden uitleggen dat ze helemaal niet mee kunnen, omdat ze nergens meer welkom zijn. Tim Forger, eigenaar van 't Pantoffeltje in de Korte Putstraat, is eveneens positief over het collectieve verbod. Hij benadrukt het belang van een prettige uitgaansgelegenheid voor iedereen. Door overlastgevers op deze manier aan te pakken, wordt de ervaring voor andere bezoekers verbeterd. Forger merkt een duidelijke afname van het aantal probleemgevallen sinds de invoering van de collectieve verboden. Er is nog steeds wel eens iemand die zich een beetje misdraagt na een paar biertjes teveel, maar het is over het algemeen rustiger geworden. \De positieve resultaten in Den Bosch hebben de interesse gewekt van horeca in andere steden en gemeenten. Eindhoven, Breda, Oss, Land van Cuijk en Bergen op Zoom onderzoeken de mogelijkheden om ook een collectief verbod in te voeren. De identificatie van overtreders gebeurt door middel van foto's in een beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor horecapersoneel. Van den Groenendaal legt uit dat de maatregel niet helemaal nieuw is; hij werkt er zelf al ruim vijftien jaar mee. De implementatie ervan werd echter bemoeilijkt door strenge privacywetgeving, waardoor gemeenten opnieuw toestemming moesten aanvragen om gegevens te delen. Sommige gemeenten zagen hierdoor af van de invoering. Nu de effectiviteit van het systeem bewezen is, heroverwegen steeds meer gemeenten de implementatie. Landelijk hebben inmiddels meer dan vierhonderd mensen een collectief verbod opgelegd gekregen. Bosschenaren, die op de terrassen zitten, reageren over het algemeen positief op de maatregel. Zij zien het als een manier om baldadigheid aan te pakken en vergelijken het met een stadionverbod voor voetbalhooligans. Het collectieve verbod wordt als effectiever gezien dan een individueel verbod, omdat het mensen ontmoedigt om hun gedrag te blijven herhalen





