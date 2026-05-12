Collectief winkelverbod inheden voor overlast en diefstal

Een winkelverbod bij één zaak betekent straks een verbod voor het hele winkelcentrum in De Hoven Passage. Met de invoering van een collectief winkelverbod hopen ondernemers overlast, agressie en diefstal beter aan te pakken.

Het Delfse winkelcentrum is het vijftiende overdekte winkelcentrum in heel Nederland dat met zo'n gezamenlijke aanpak werkt. In een donker kamertje van de Hoven Passage-parkeergarage kijkt beveiliger Rachid Lamiri naar meer dan zeventig camera's die over zijn beeldscherm schieten. Vanuit hier kan hij zo'n beetje elk hoekje en gaatje van het winkelcentrum overzien. En dat is ook nodig, want incidenten zijn er eerder regel dan uitzondering.

'Ik ga soms met een vriendin naar de Action, maar die durft daar geeneens alleen naar binnen. Er is zoveel overlast daarzo', merkt winkelbezoeker Ben Dekker op.

'Maar weet je wat ik nog vervelender vind: al die lui op fatbikes die door het winkelcentrum racen. ', 'De winkeliers zijn het al een tijdje zat. 'Ze rekenen niet af of ze slopen het toilet', vertelt Danielle Coster, leidinggevende van het Martinus eetcafé. 'Vorige week zijn er nog 21 flesjes honing gestolen.

De frustratie klinkt ook door bij Melanie Tatipata-Stolze, leidinggevende van drogisterij en parfumerie DA: 'Ze nemen vooral luxe mannengeuren van boven de honderd euro mee. Eigenlijk zijn we naast drogist ook een halve politieagent. Heel jammer, want op die manier kan je niemand meer vertrouwen.

' Een medewerker van de Zeeman vertelt dat er ook bendes actief zijn die gecoördineerd door het winkelcentrum trekken om spullen te stelen. Dit soort criminaliteit kost de winkelsector in Nederland jaarlijks zo'nouitige twee miljard euro. Voor een gemiddelde winkel betekent dat dat er ongeveer één dag per week voor niets wordt gewerkt. Toch denkt Rachid dat de grootste overlast in dit overdekte winkelgebied snel verleden tijd zal zijn door het collectieve winkelverbod





