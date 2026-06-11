Collectief bouwproject voor dertien nieuwe woningen in Anloo

Een groep particuliere initiatiefnemers wil de huizen bouwen op een terrein aan de Raatakkers, naast de bestaande woonwijk en de ijsbaan. De gemeenteraad van Aa en Hunze buigt zich deze week over het plan. De toekomstige bewoners hebben zich verenigd om samen hun eigen woningen te ontwikkelen. Dat gebeurt via een zogenoemd collectief bouwproject, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen in plaats van een projectontwikkelaar.

Aan de rand van Anloo komen mogelijk dertien nieuwe woningen. Een groep particuliere initiatiefnemers wil de huizen bouwen op een terrein aan de Raatakkers, naast de bestaande woonwijk en de ijsbaan.

De gemeenteraad van Aa en Hunze buigt zich deze week over het plan. De toekomstige bewoners hebben zich verenigd om samen hun eigen woningen te ontwikkelen. Dat gebeurt via een zogenoemd collectief bouwproject, waarbij inwoners zelf het initiatief nemen in plaats van een projectontwikkelaar. Voordat de woningen gebouwd kunnen worden, is toestemming van de gemeente nodig.

De bouwplannen passen namelijk niet binnen de huidige regels die voor het terrein gelden. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het plan en vraagt de gemeenteraad om daarmee in te stemmen. Als de raad akkoord gaat, kan de vergunning worden verleend en kan de ontwikkeling verdergaan. Het plan bestaat uit dertien woningen.

Daarvan komen er vier in het goedkopere segment, vier in het middensegment en vijf vrijstaande woningen. De gemeente vindt die verdeling passen bij de behoefte aan woningen in Anloo. De nieuwbouw vormt de tweede fase van de woonwijk Raatakkers. De eerste plannen voor woningbouw op deze locatie dateren al uit 2020.

Eind 2024 kregen de initiatiefnemers een jaar de tijd om een concreet plan uit te werken. Inmiddels zijn de benodigde onderzoeken afgerond en ligt er een uitgewerkt ontwerp. Volgens de gemeente zijn omwonenden meerdere keren bijgepraat over de plannen. Daarbij zijn volgens het college geen bezwaren naar voren gekomen die aanleiding geven om het ontwerp aan te passen.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel vanavond tijdens de raadsvergadering. Een week later, op 18 juni, volgt de besluitvorming. Als de raad instemt, kan de vergunning worden verleend en komt de bouw van de woningen een stap dichterbij





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Collectief Bouwproject Initiatiefnemers Woningbouw Woonwijk Raatakkers Aan De Raatakkers Aan De Bestaande Woonwijk Ijsbaan Vergunning Ontwerp Onderzoeken Behoefte Aan Woningen Aanpassing Bezwaren Bespreking Besluitvorming Aanstemt Vergunning Bouw Dichterbij

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nog één dag te gaan: alle tips voor je WK-pool op een rijHet WK begint donderdag met de openingswedstrijd tussen (co-)gastland Mexico en Zuid-Afrika: dat betekent dat iedereen nog een dag de tijd heeft om een WK-pool in te vullen. VI zet op een rijtje waar je op moet letten bij je voorspelling.

Read more »

Tips voor een dag Oerol: zo haal je alles uit een bezoek aan TerschellingIs het de moeite waard om één dag Oerol mee te pikken? Wij zochten het uit.

Read more »

Van artsenjurk naar draaitafel: Eindhovense Cici Daze verrast met snelle opkomst in tech-houseIsis Liebers, bekend als Cici Daze, ruilde haar witte doktersjas voor een koptelefoon en een druk festivalagenda. Na een jeugd in een muzikale familie en een verboden fascinatie voor Ibiza's dj-cultuur, besloot ze tijdens de lockdowns om zichzelf de techniek aan te leren. In korte tijd groeide de voormalige medischestudent uit tot een veelgevraagde tech-house dj in Nederland, mede dankzij mond-tot-mondreclame en een boekingskantoor in het zuiden.

Read more »

Zelfontwikkelde woningen in Anloo mogelijkEen groep particuliere initiatiefnemers wil de huizen bouwen op een terrein aan de Raatakkers, naast de bestaande woonwijk en de ijsbaan.

Read more »