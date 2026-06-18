Coevorden's Centrumontwikkeling Almost Complete, Focus on Attracting Tourists and Inhabitants

The center of Coevorden is almost complete, with the goal of creating an attractive city that both locals and tourists want to stay in. The development has been ongoing for years, with support from the province through a 'Binnenstadsfonds' to help local businesses thrive. However, there are concerns from local businesses about parking and finding the right spots, but the development is seen as a positive step forward.

Na maanden van voorbereiding, zijn de werkzaamheden in het centrum van Coevorden eindelijk afgerond. Het doel is eenvoudig: een aantrekkelijke binnenstad waar zowel inwoners als toeristen graag willen verblijven.

In september moet het definitieve einde zijn.

"Coevorden heeft een rijke geschiedenis, het is niet zomaar een plek en dat verhaal moeten we vertellen", legt gemeentelijk programmamanager Gert van der Kooi uit met enthousiasme. "We vertellen de verhalen onder de noemer 'Coevorden Stad van Strijd'. Dat doen we met wandelroutes en gravures, maar ook met koe-voorden.

"Op verschillende manieren is de geschiedenis van de vestingstad terug te zien in het centrum. "Ganzen Geesje heet ons welkom op de markt. Vanaf daar heb je ook al zicht op onze naamgever", legt Van der Kooi uit terwijl hij wijst naar een paar bulten waar water tussen ligt en fonteintjes zo nu en opspringen.

"Het zijn geen bultjes, het zijn koe-voorden. De doorwaadplek in de drie rivieren die hier liepen, waar je met een door een os getrokken kar door het water kon. Daarnaast kon je de stad Groningen er goed door verdedigen en werd geld verdiend met de tol die je kon heffen.

"Terwijl de kinderen zonder historisch benul verder spelen, laat Van der Kooi verder zien wat er aangepakt is. "Hier zie je onze verlengde haven. Daar kun pootjebaden, maar we kunnen het water ook laten zakken tot één centimeter zodat er in de winter geschaatst kan worden. En hij kan helemaal leeg, dan hebben we ons amfitheater in de binnenstad", lacht Van der Kooi.

Daarnaast is er meer groen aangelegd en ook bijvoorbeeld wadi's. Aan de centrumontwikkeling wordt al jaren gewerkt. Vanuit onder andere de provincie werd er geld ter beschikking gesteld met een Binnenstadsfonds. Van der Kooi: "Dat fonds was er om ervoor te zorgen dat ondernemers meer geld gaan verdienen in die binnensteden.

Daar is een aantrekkelijke binnenstad belangrijk voor.

"Hoewel de centrumontwikkeling de ondernemers ten goede moet komen, is er ook kritiek. Zo stuurde de Coevorder Handelsvereniging (CHV) een brandbrief naar de gemeente.

"We willen graag mensen hartelijk ontvangen, maar snel even je auto neerzetten is een probleem", vertelt voorzitter Harm jan Veenstra. De CHV maakt zich zorgen om de parkeerplekken waar je kort kunt staan, zonder ver te hoeven lopen naar de winkels. Daarnaast is ook het vinden van de parkeerplaatsen een zorgpunt. Inmiddels heeft de vereniging contact gehad met de gemeente en Veenstra benadrukt ook dat ze blij zijn met de hele ontwikkeling.

"Ik denk dat de brandbrief een mooi signaal is richting de coalitievorming", vertelt programmamanager Van der Kooi. "We moeten echt samen kijken hoe we dit oppakken. " Ook de CHV zegt graag mee te willen denken. Want hoewel deze werkzaamheden bijna klaar zijn, betekent dat niet dat het centrum straks af is.

Van der Kooi: "Een stad is nooit af, een stad ontwikkelt zich. We geven nu een hele stevige impuls, dat blijven we doen met ondernemers. We bouwen verder. Maar we hebben zin om iedereen te ontvangen, Coevorden is klaar voor ontvangst van heel veel gasten.





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