Coevorden en politie nemen geen extra agenten in tijdens ongeregeldheden in Tuindorp

De gemeente Coevorden en de politie hebben bewust gekozen om geen extra agenten in te zetten tijdens de ongeregeldheden in de wijk Tuindorp, vorig jaar in juli. Deze keuze was gebaseerd op het risico dat reguliere politietaken onder druk zouden komen. Uiteindelijk besloten ze om de opvang voor veertien minderjarige statushouders niet door te laten gaan. Dit besluit kwam na overleg met de provincie en de mogelijke escalatie van de situatie. Er waren signalen van nieuwe voorbereidingen van zware ongereeldheden en de veiligheid op de opvanglocatie kon niet langer worden gegarandeerd.

Uiteindelijk leidde dit tot de noodverordening van 2 tot en met 7 juli, maar de politie bleef steken bij handhaving en geen arrestaties. Dit besluit schept een gevaarlijk precedent, volgens een hoogleraar democratie. De vraag blijft of de beschikbare politiecapaciteit de doorslag gaf bij het besluit om geen extra agenten in te zetten





