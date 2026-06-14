Cody Gakpo wordt aan een vertrek bij Liverpool gelinkt

Cody Gakpo wordt regelmatig aan een vertrek bij Liverpool gelinkt, maar de Oranje-aanvaller heeft nog geen transferverzoek ingediend. Dat meldt een medium, dat ook doet vermoeden dat Cody Gakpo Liverpool niet direct heeft verteld dat hij wil vertrekken.

Cody Gakpo wordt regelmatig aan een vertrek bij Liverpool gelinkt, maar de Oranje-aanvaller heeft nog geen transferverzoek ingediend. Dat meldt een medium, dat ook doet vermoeden dat Cody Gakpo Liverpool niet direct heeft verteld dat hij wil vertrekken.

Er is recentelijk echter Italiaanse interesse geweest voor Gakpo, en vorig jaar van Bayern München. Liverpool zou niet actief aansturen op een vertrek van de aanvaller en zou bij het bepalen van de vraagprijs kijken naar het bedrag dat FC Barcelona onlangs betaalde voor Anthony Gordon, die voor zo'n tachtig miljoen euro overkwam van Newcastle United. Gakpo speelde in het afgelopen seizoen 36 wedstrijden in de Premier League voor Liverpool. Daarin scoorde hij zeven keer en leverde hij vijf assists.

Het was een moeilijk seizoen voor de club, waar trainer Arne Slot onlangs werd ontslagen. Liverpool nam Gakpo in de winterstop van het seizoen 2022-2023 over van PSV, voor een bedrag van 42 miljoen euro. Momenteel is de buitenspeler met Oranje actief op het WK





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