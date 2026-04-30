Cody Gakpo voor grootse keuze: blijft hij bij PSV of maakt hij overstap naar topclub?

Cody Gakpo staat voor een belangrijke beslissing in zijn carrière. Na een indrukwekkend seizoen bij PSV, waarin hij 21 doelpunten scoorde en 20 assists gaf, is de Nederlandse aanvaller een gezochte speler in Europa. Topclubs als Liverpool, Manchester United en Bayern München hebben interesse getoond, maar Gakpo moet nog kiezen tussen een overstap of nog een seizoen bij PSV. De club hoopt dat hij blijft, vooral vanwege de Champions League, maar de speler zelf wil graag een stap maken in zijn ontwikkeling. Met een contract tot 2025 en een transferbedrag van rond de 50 miljoen euro, is de situatie spannend voor zowel Gakpo als PSV.

De Nederlandse aanvaller Cody Gakpo heeft een uitstekend seizoen achter de rug bij PSV Eindhoven. De 23-jarige speler scoorde maar liefst 21 doelpunten in de Eredivisie en leverde 20 assists af, wat hem tot een van de meest gezochte spelers van Europa maakte.

Gakpo's prestaties trokken de aandacht van topclubs als Liverpool, Manchester United en Bayern München, die allemaal interesse hebben getoond in de jonge talentvolle speler. Ondanks het feit dat PSV graag zou willen dat Gakpo nog een seizoen bij de club blijft, lijkt het erop dat de speler zijn droom wil najagen en een overstap naar een grote Europese club wil maken.

Gakpo heeft een contract tot 2025 bij PSV, maar de club is bereid om hem te laten vertrekken tegen een transferbedrag van rond de 50 miljoen euro. De speler zelf heeft nog geen definitieve beslissing genomen, maar het lijkt erop dat hij binnenkort een keuze zal maken tussen de verschillende geïnteresseerde clubs.

Gakpo's agent heeft al laten weten dat de speler graag in een competitieve omgeving wil spelen en dat hij op zoek is naar een club waar hij zich verder kan ontwikkelen. Ondertussen blijft PSV hoopvol dat Gakpo nog een seizoen bij de club blijft, vooral omdat de club volgend seizoen in de Champions League zal spelen.

De club hoopt dat de speler zijn talent kan laten zien op het hoogste niveau en dat hij daarmee zijn waarde nog verder kan verhogen. Gakpo's situatie is een goed voorbeeld van hoe jonge talentvolle spelers in de moderne voetbalwereld vaak worden getrokken tussen de wens om bij hun huidige club te blijven en de verleidelijke aanbiedingen van grote clubs.

Het is een beslissing die niet alleen Gakpo's carrière zal bepalen, maar ook de toekomst van PSV, die hopelijk nog een seizoen van de speler kan genieten voordat hij zijn droom waarmaakt en een overstap maakt naar een van de topclubs van Europa





