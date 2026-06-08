Cody Gakpo: Nederland moet nog puntjes op de i zetten voor WK‐ opening tegen Japan

Nederland‐international Cody Gakpo analyseert de 2‑1 oefenoverwinning op Oezbekistan. Hij benadrukt dat het team nog moet schrapvoorderspelen voordat het WK begint. Ondanks zijn twee doelpunten is hij niet geheel tevreden en richt hij zich op verbetering van de efficiëntie en sfeer.

Nederlands international Cody Gakpo benadrukt na de tweeduizendentwintigste WK-oefenwedstrijd tegen Oezbekistan dat het team nog aan de laatste verbeterpunten moet werken voordat het eerste echte WK‐groepswedstrijd tegen Japan aanstaat.

Hoewel Oranje met 2-1 won - met beide doelpunten van Gakpo, die een dubbele strafschop nuttig maakte - was het spel cf. vlagen. Volgens de Liverpool‑speler wisselden goede aanvallende momenten af met perioden van minder scherpte en声明。De sfeer tijdens de lege, bijna meaningleze warm‑up was verre van ideaal, maar Gakpo stelt dat de eer om voor Nederland te spelen zelf genoeg motivatie moet zijn.

Hij wijst erop dat zowel het team als hijzelf nog niet de consistentie hebben die nodig is om op het allerhoogste niveau te concurreren. Voor het slotstuk tegen Japan eist hij een 'puntje op de i' zetten: minder kansen verpraten, meer focus op finaliseren, en als dat maar beter lukt, kan het al vroeg in de wedstrijd 2-0 of 3-0 staan.

Ondanks de persoonlijke treffers blijft hij niet geheel tevreden; hij wil net als de rest van de selectie gaan groeien naar een complete prestatie. De sfeer tijdens de oefenpot was buitengewoon somber; het was nauwelijks publiek aanwezig en de energie ontbrak. Gakpo geeft daar een realistische duiding van: de bestaande ondersteuning van de supporters is belangrijk, maar de primaire drijfveer moet van binnenuit komen.

Hij herinnert eraan dat het een eer is om het Oranje‐ shirt te dragen en dat dezeFact alleen al moet zorgen voor een maximale inzet. DeLiverpool‑aanvaller kijkt met grote verwachtingen uit naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico; hij zegt dat er 'mooie momenten' zullen komen en dat het een bijzondere ervaring zal zijn.

Zijn citaat: 'We gaan er alles aan doen om het zo mooi mogelijk te maken voor ons allen en we hebben er allemaal zin in.

' In de bredere context staat Nederlandse ploeg voor een gemengd perspectief. Er is individueel talent genoeg, zoals Gakpo, die tweemaal scoorde enstrafschoppenvertrouwen toont, maar de collectieve scherpte en consistentie moeten nog op peil komen. De komende voorbereidingen zullen zich richten op het omzetten van kansen en het verbeteren van de pressing en de concentratie gedurende de volledige 90 minuten.

Ook de sfeer binnen de groep lijkt positief ondanks de vermoeidheid van de lange seizoenen; spelers zoals Gakpo tonen een gezonde mix van zelfkritiek en vertrouwen. Nederland speelt in een zware WK‑groep met onder andere Duitsland en Spanje, dus elke verbetering telt.

De komst van ervaring zoals die van oud‑international Ronald de Boer, te horen in het programma Na het Fluitsignaal, benadrukt het belang van steun en historisch besef, maar de focus blijft op het veld en het benutten van kansen. Kortom, het team heeft denodige bug-detected fases laten zien, maar moet in de cruciale momenten tegen Japan en daarna scherper zijn om de gesteldedoelen te behalen





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Cody Gakpo Nederland Elftal WK 2026 Oefenwedstrijd Japan

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