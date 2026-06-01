Code geel voor zware regen- en onweersbuien dinsdag, aangename zonnige momenten in de week

Weerwaarschuwing voor dinsdag met hevige regen- en onweersbuien, code geel van toepassing. In de rest van de week wisselen buien af met zonneschijn en aangename temperaturen.

De meteorologische zomer is officieel van start gegaan, maar de weersverwachtingen voor de komende dagen zien er niet zonnig en droog uit. Vooral dinsdag wordt het actueel, met een strook van hevige regen- en onweersbuien die van west naar noordoost over de provincie trekt.

Weerdeskundige Floris Lafeber van Weerplaza waarschuwt voor zware windstoten, veel regenwater in korte tijd en mogelijk hagel. Voor die middag is al een code geel afgegeven. Ook woensdag, donderdag en vrijdag blijft het niet volledig droog, maar er schijnt regelmatig de zon tussen de buien door. Vooral woensdagmiddag wordt dat gevoel, met een aangename temperatuur van ongeveer 20 graden.

Maandag zelf is nog zomers met temperaturen tussen de 20 en 25 graden, weinig wind en veel zon





