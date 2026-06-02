Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Noord-Holland vanwege verwachting van stevige regen- en onweersbuien vanmiddag, met lokaal veel regen, bliksem en windstoten. De temperaturen stijgen eerst naar 25 graden, waarna de buien op trekken. Morgen blijft het eveneens wisselvallig met opnieuw kans op buien en onweer. Vanaf donderdAG wordt het wat koeLer onder de 20 graden.

Na een relatief droge ochtend in Noord-Holland , maar met al snel toenemende bewolking, maakt het KNMI knownst dat de provincie vanmiddag te maken krijgt met stevige regen- en onweersbuien.

Voor het grootste deel van de provincie is de code geel afgegeven, wat wijst op een matig maar zeker niet onbelangrijk weersrisico. De onweersbuien trekken vanuit het zuidwesten van Nederland naar het noordoosten en zullen Noord-Holland in de middag en vroege middag bereiken. De verwachting is dat deze buien lokaal intens kunnen zijn, metAnnotations: veel regenval in korte tijd, blikseminslagen en stevige windstoten. Het is goed om rekening te houden met mogelijke hinder voor verkeer en buitenactiviteiten.

De temperatuur zal vóór de instroom van de buien nog stijgen naar ongeveer 25 graden Celsius, wat de opbouw van de onweersbuien enigszins kan stimuleren. De onweersactiviteit zal niet overal in de provincie even heftig zijn, maar lokaal kunnen de buien fors uitpakken, aldus weerman Jan Visser van NH. Voor de komst van de buien is het 's ochtends nog over het algemeen droog, maar de kans op neerslag neemt in de loop van de ochtend snel toe.

Morgen blijft het weer eveneens instabiel. Het zonlicht en stapelwolken wisselen elkaar heel snel af. Verspreid over de dag kunnen opnieuw buien ontstaan, met ingeval ook kans op onweer. De temperaturen blijven dan in dezelfde balie als vandaag, dus rond de 22-25 graden.

Na woensdag wordt het wisselvalliger en neemt deTemperature langzaam af. De gemiddelde dagtemperaturen dalen naar een niveau van ruim onder de 20 graden. De kans op een bui blijft echter meerdere dagen aanwezig, wat het weer de komste dagen als onberekenbaar en veranderlijk kenmerkt. Het is derhalve verstandig om bij het plannen van activiteiten buiten altijd een oogje op het weer te hebben, vooral in de namiddag wanneer de kans op hevige buien het grootst is. Voor captivated。【簠The】【土豆】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【





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