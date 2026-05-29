Code geel in meer provincies: waarom is het in Zuid-Holland nog lekker?

Hoewel het weer in Zuid-Holland op het punt staat om een zonnig weekend te worden, is code geel afgekondigd in meerdere provincies in het oosten en zuiden van het land. Dit komt door een onstabielere en warmer lucht in die regio's, die voor zware onweerbuien en veel regen en hagel kan zorgen. In Zuid-Holland is de lucht koeler en stabieler door een westenwind, wat voor een aangename temperatuur van rond de 25 graden zorgt. De hitte van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat de huidige lente een van de warmste sinds het begin van de metingen in 1901 wordt. Het is nog onzeker of de aankomende zomer ook in de top vijf zal eindigen, maar de kans is aanwezig. In de aankomende weken is het evenwel weer tijd voor regenbroeken, want vanaf dinsdag kunnen de meeste regen en een afkoeling verwacht worden.

