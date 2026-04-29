Rob Jansen deelt in zijn podcast een persoonlijk verhaal over zijn gevecht tegen een tumor. Daarnaast worden kritische geluiden geuit over juridische druk op de rechtspraak en mogelijke competitievervalsing in het Nederlandse voetbal.

Rob Jansen , in zijn openhartige podcast, deelt intieme details over de periode waarin hij geconfronteerd werd met een tumor. Eind maart 2013 onderging de toenmalige hoofdtrainer van PSV een operatie.

Cocu blikt terug op de angst die hij voelde toen hij het nieuws vernam.

'Natuurlijk ben je bang geweest', vertelt hij. 'Ik was trainer bij PSV en had enkele klachten. Uiteindelijk onderga je een scan en dan zien ze iets, maar de aard ervan is dan nog onduidelijk. Die periode was enorm moeilijk.

' Hij beschrijft de onzekerheid en de snelle opeenvolging van gebeurtenissen die volgden op de diagnose. 'Toen uiteindelijk duidelijk werd dat het niet goed was, werd ik snel doorverwezen naar Leiden. ' Opmerkelijk is dat Cocu, nadat hij te horen kreeg dat een operatie noodzakelijk was, juist een gevoel van kalmte ervoer. 'Ze zeiden: 'Nu kun je je focussen op die dag.

' Ik heb gewoon bij PSV de wedstrijden geleid, tot aan de laatste wedstrijd voor mijn operatie. ' Assistent-trainer Ernest Faber nam de leiding over tijdens het duel met FC Groningen en de overige wedstrijden van het seizoen. Cocu benadrukt dat deze ervaring hem als mens heeft veranderd.

'Absoluut, honderd procent. En nog steeds', zegt hij positief.

'Ik kijk nu anders tegen het leven aan. Op een rare manier heeft het me misschien zelfs geholpen als trainer bij PSV. In je eerste jaar als hoofdcoach ben je er echt 24 uur per dag mee bezig. Je wordt wakker en denkt aan niets anders dan wat je allemaal moet doen.

' Het herstelproces verliep voorspoedig en leidde tot een succesvol seizoen. 'Toen ik herstelde, kon ik aan het nieuwe seizoen beginnen, en toen werden we kampioen', aldus Cocu, refererend aan het seizoen 2014/'15. De voormalige voetballer, die onder meer voor FC Barcelona speelde, is momenteel werkzaam als manager topsport bij PSV. Naast Cocu's verhaal, werpt de tekst ook een licht op de discussie rondom juridische druk op de rechtspraak en mogelijke competitievervalsing in het voetbal.

Er wordt kritiek geuit op uitspraken die suggereren dat clubs kort gedingen zullen aanspannen als NAC Breda gelijk krijgt, wat zou kunnen leiden tot het niet uitspelen van de competitie. De auteur van de tekst keurt deze vorm van druk op de rechtspraak af en benadrukt dat de uitspraak gebaseerd moet zijn op de feiten, ongeacht de consequenties. Verder wordt gewezen op de hoge salariseisen voor niet-EU-spelers in de Eredivisie, die gebaseerd zijn op 150% van het gemiddelde salaris.

Dit zou ertoe kunnen leiden dat clubs spelers aantrekken die ze eigenlijk niet kunnen betalen, wat als competitievervalsing kan worden beschouwd. De tekst sluit af met kritiek op Temu en lof voor Genee en Maaskant, en een verbazing over het besluit van Liverpool om Luis Diaz naar Bayern te laten vertrekken. De diversiteit aan onderwerpen toont een breed scala aan meningen en discussies binnen de voetbalwereld en daarbuiten





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

