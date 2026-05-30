COC Noord-Holland Noord viert 45 jaar strijd voor lhbti+ rechten tijdens Alkmaar Pride

De regionale lhbti+ belangenbeweging COC Noord-Holland Noord viert zijn 45-jarig jubileum tijdens Alkmaar Pride, met een grachtenparade als hoogtepunt. Voorzitter Maarten Oldenburg en aanstaand voorzitter Kelly Meijers benadrukken dat acceptatie en veiligheid nog niet zijn verbeterd en dat de organisatie harder nodig is dan ooit.

De regionale lhbti+ belangenbeweging COC Noord-Holland Noord viert haar 45-jarig jubileum tijdens Alkmaar Pride , dat morgen zijn hoogtepunt bereikt met de kleurrijke grachtenparade in de stad.

De organisatie, die sinds 1981 officieel als afdeling van het landelijke COC fungeert, is ontstaan uit een werkgroep in Alkmaar eind jaren zeventig en fuseerde begin deze eeuw met de afdeling in Den Helder. Tegenwoordig werkt het COC Noord-Holland Noord samen met lhbti organisaties in Hollands Kroon, Schagen en West-Friesland om de emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor queer personen in de regio te bevorderen. Voorzitter Maarten Oldenburg benadrukt dat de organisatie helaas nog steeds hard nodig is.

De veiligheid en acceptatie zijn de afgelopen jaren niet verbeterd, stelt hij. Vooral onder jongeren zijn er problemen, mede door de invloed van sociale media. Op die platforms worden vaak vreselijke dingen over de lhbti gemeenschap gezegd. Daarnaast worden regenboogvlaggen vernield en zebrapaden besmeurd, wat aantoont dat er nog veel werk aan de winkel is.

Oldenburg, die nu tweeënhalf jaar interimvoorzitter is, vertelt over de geschiedenis van de afdeling. Eind jaren zeventig startte een werkgroep Alkmaar, die in 1981 een officieel onderdeel van het COC werd. Begin deze eeuw volgde de fusie met de afdeling in Den Helder en werd de samenwerking met andere regionale organisaties geïntensiveerd. Tijdens een recente bijeenkomst van alle negentien regiokringen van COC Nederland stelden zij zichzelf de vraag waar zij over twintig tot vijfentwintig jaar willen zijn.

Het ideaal is dat de organisatie dan niet meer hoeft te bestaan, omdat volledige acceptatie is bereikt. Maar de realiteit is anders: COC Nederland is al tachtig jaar actief en daarmee de oudste homobelangenorganisatie ter wereld, maar nog steeds nodig omdat het lang niet overal veilig is. De problemen zijn zichtbaar in de regio. Mensen worden gediscrimineerd en uitgescholden.

Er is een toename van zelfpijniging onder queer jongeren in het noorden van de provincie, aldus Kelly Meijers, de aanstaand voorzitter die Oldenburg opvolgt. Ook ouderen die naar verzorgingshuizen gaan, worden soms gedwongen om weer in de kast te kruipen. Meijers wil met deze voorbeelden aangeven hoe belangrijk een goed vangnet voor queer personen is. Het COC Noord-Holland Noord fungeert als een van de pijlers van dat vangnet.

De organisatie organiseert onder meer regenboogcafés, een werkgroep Jong en Out en diverse feesten om ontmoeting en steun te bieden. Daarnaast is het COC enkele jaren geleden een digitaal platform gestart in samenwerking met gemeenten in de regio. Via dit platform kunnen queer personen informatie vinden, vragen stellen en lotgenoten ontmoeten. Ook promoten zij het regenboogbeleid in de lokale politiek.

Sommige politieke partijen weigeren echter te tekenen voor ondersteuning van lhbti+ rechten, met als argument dat homoseksualiteit niet leeft in hun dorp. Oldenburg en Meijers benadrukken dat dergelijke houdingen laten zien dat de strijd nog lang niet gestreden is. Het COC blijft daarom onverminderd actief, met de hoop dat de maatschappij ooit zo inclusief is dat een organisatie als deze niet meer nodig is.

Tot die tijd zetten zij zich in voor acceptatie, veiligheid en gelijke rechten voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het jubileum tijdens Alkmaar Pride is een moment om terug te blikken op de behaalde successen, maar ook om vooruit te kijken naar de uitdagingen die nog liggen. De grachtenparade is een feestelijk symbool van zichtbaarheid en trots, maar ook een herinnering aan het werk dat nog moet gebeuren.

COC Noord-Holland Noord blijft zich inzetten voor een samenleving waarin elke queer persoon zichzelf kan zijn, zonder angst voor discriminatie of geweld. De komende jaren zal de organisatie blijven samenwerken met lokale overheden, scholen en andere maatschappelijke partners om die visie werkelijkheid te maken





