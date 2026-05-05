COC Groningen en Drenthe benadrukt belang van vrijheid en strijdt tegen discriminatie

COC Groningen en Drenthe roept op tot voortdurende inspanningen voor vrijheid van de homogemeenschap, wijst op toename van discriminatie en viert Bevrijdingsdag met activiteiten en gesprekken. Ook aandacht voor de discussie over een officiële vrije dag en de aankomst van het vrijheidsvuur.

COC Groningen en Drenthe benadrukt het belang van voortdurende inspanningen voor vrijheid van de homogemeenschap. Arjen Polstra, voorzitter van COC Groningen en Drenthe, ervaart vrijheid als een kostbaar goed dat actief verdedigd moet worden.

Hij wijst op een toename van meldingen van discriminatie op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit, wat aantoont dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het COC zet zich in voor het bevorderen van vrijheid door het aangaan van gesprekken en het organiseren van activiteiten, zoals een stand op het Bevrijdingsfestival in Assen. Daar komen ze in contact met diverse verhalen, zowel positieve ervaringen van mensen die vrijheid ervaren, als obstakels waar anderen tegenaan lopen, zoals lange wachtlijsten in de transgenderzorg.

Polstra kijkt desondanks positief naar de toekomst, met de overtuiging dat er verder gewerkt zal worden aan vrijheid voor iedereen. Naast de focus op LHBTI+-rechten, werd op Bevrijdingsdag ook aandacht besteed aan de vraag of het een officiële vrije dag zou moeten worden. Minister-president Rob Jetten gaf aan dit te willen bespreken met de Sociaal-Economische Raad.

Hoewel Bevrijdingsdag sinds 1990 een officiële feestdag is, zijn veel werknemers slechts eens in de vijf jaar betaald vrij, maar het aantal mensen dat er toch een vrije dag voor neemt, groeit. Het Bevrijdingsfestival in Assen trok veel bezoekers, waaronder ook kinderen, en werd opgeluisterd door optredens van diverse artiesten, waaronder vrijheidsambassadeur Rolf Sanchez. Helaas moest Chef'Special hun optreden afzeggen vanwege ziekte, maar zij werden vervangen door Xander de Buisonjé, Sven Versteeg en de M&M Band.

Ook in Schoonoord werd een vrijheidslunch georganiseerd. Een belangrijk moment tijdens de festiviteiten was de aankomst van het vrijheidsvuur, dat door loopgroep Kloosterveen vanuit Wageningen naar Assen was gelopen. De lopers werden onderweg enthousiast onthaald in verschillende dorpen. Het vuur brandt nu op het festivalterrein en symboliseert de vrijheid die gevierd wordt.

De Koninklijke Luchtmacht vervoerde de Ambassadeurs van de Vrijheid, waaronder Rolf Sanchez, met helikopters naar de verschillende festivals in het land. De lopers werden verwelkomd in Bovensmilde en Assen, waar een grote menigte op hen wachtte. De festiviteiten in Assen beloven een onvergetelijke dag te worden, met een gevarieerd programma en een sterke boodschap van vrijheid en inclusie





