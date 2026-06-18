Coalitieakkoord in Oldambt positief ontvangen, maar 'ravijnjaar' 2028 blijft grote zorg

Een overweldigende meerderheid van de fracties in Oldambt reageert positief op het nieuwe coalitieakkoord van PRO, Gemeentebelangen Oldambt, VVD en CDA. Desondanks is er grote bezorgdheid over de onduidelijkheid rond het aanpakken van het voorspelde 'ravijnjaar' in 2028. Tijdens een debat in de Halte Democratie in Winschoten waren de reacties gemengd, met enthousiasme van de PVV en harde kritiek van de VCP. De coalitie erkent dat pijnlijke keuzes niet in het akkoord staan, maar wil de financiële crisis samen met de hele raad aanpakken. Verder werden vier wethouders geïnstalleerd en werd afscheid genomen van Jurrie Nieboer.

In de gemeenteraad van Oldambt is er een overgrote meerderheid van de politieke partijen die positief en constructief reageert op het nieuwe coalitieakkoord, opgesteld door PRO, Gemeentebelangen Oldambt , de VVD en het CDA.

Desondanks hangt er een grote, gedeelde zorg boven de vergadering: hoe zal de coalitie het voorspelde 'ravijnjaar' van 2028 aanpakken? Tijdens een levendig debat in de Halte Democratie in Winschoten was de sfeer overwegend optimistisch. De PVV-voorman Henk Venema sloot zijn pleidooi zelfs enthousiast af met de verklaring 'laten we beginnen', een schril contrast met Jan Kenter van de VCP, die juist hard kritiek uitte op de plannen.

Hij beloofde de coalitie 'te vuur en te zwaard te zullen bestrijden, zowel binnen als buiten de raad'. De meest voorkomende kritiekpunten zijn gericht op het jaar 2028, wanneer de gemeente te maken krijgt met aanzienlijke financiële tekorten. Hoe de coalitie dit zogenaamde 'ravijnjaar' wil overbruggen, blijft in het akkoord onduidelijk. Volgens Kevin Wojcik van D66 is het volstrekt niet duidelijk welke overheidsdiensten de klappen gaan voelen.

Harma Nobbe van de SP vreest dat de rekening via bezuinigingen in het sociale domein uiteindelijk bij de minstanten terechtkomt. Monique Eijpe, fractievoorzitter van coalitiepartij PRO, geeft toe dat de pijnlijke keuzes niet in het coalitieakkoord staan gespecificeerd. Zij verklaart dat dit een bewuste zet is: de coalitie wil de naderende financiële crisis gezamenlijk met de volledige raad aanpakken, in plaats van maatregelen van bovenaf op te leggen. Naast de inhoudelijke discussie over het akkoord werden vier wethouders beëdigd.

Erich Wunker, Gert Engelkens en Ger Klein keren terug en verlengen hun wethouderschap met nog eens vier jaar. Nieuwkomer Tim van Bostelen van het CDA zal zich de komende vier jaar bezighouden met onder andere mobiliteit, landbouw en jeugdzorg. Ook werd afscheid genomen van Jurrie Nieboer (Partij voor het Noorden), die hartelijk werd toegesproken door burgemeester Sikkema en fractievoorzitter De Wal





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Oldambt Coalitieakkoord Ravijnjaar Financiën Gemeenteraad

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