Coalitie Westerveld lijkt vervolg te krijgen: DSW/GB, VVD en CDA zetten gesprekken voort

De huidige coalitie in Westerveld, bestaande uit DSW/GB, VVD en CDA, lijkt een vervolg te krijgen. Verkenner Roelof Martens rapporteert over het voornemen om samen verder te gaan, ondanks enkele inhoudelijke verschillen. GroenLinks/PvdA/PW en LSW zullen de oppositie vormen.

De kans is groot dat de huidige coalitie in de gemeente Westerveld , bestaande uit Duurzaam Sterk Westerveld /Gemeentebelangen ( DSW/GB ), VVD en CDA , een vervolg krijgt. Dit blijkt uit het rapport van verkenner Roelof Martens, die aangeeft dat de drie partijen de bestuursperiode graag samen willen voortzetten. 'Als onderbouwing is aangegeven dat de afgelopen vier jaar veel beleid in gang is gezet, dat zij graag samen verder willen uitvoeren', schrijft Martens. 'De samenwerking is goed verlopen.

Bovendien zijn de partijen zeer tevreden over de huidige wethouders.' Dit betekent dat DSW/GB, VVD en CDA de gesprekken over de inhoud zullen voortzetten, zonder de andere partijen GroenLinks/PvdA/Progressief Westerveld (PW) en Lokaal Sociaal Westerveld (LSW). Martens benadrukt dat andere coalitieconstructies niet de voorkeur genieten. Voor GroenLinks/PvdA/PW is dit een teleurstellende uitkomst. De partij behaalde bij de verkiezingen de tweede plek en had een coalitie met DSW/GB als een reële optie gezien, zo blijkt uit het verslag van de verkenner. GroenLinks/PvdA/PW stelt 'veel inhoudelijke verbinding te voelen' met DSW/GB. Nieuwkomer LSW daarentegen prefereert een coalitie met een minimale meerderheid, om een evenwichtige oppositie te creëren. Met de voorgestelde samenwerking zullen LSW en GroenLinks/PvdA/PW de oppositie gaan vormen. Er zullen dus geen gesprekken gevoerd worden tussen de coalitie partijen en deze twee partijen. De uitkomsten voor de inwoners van Westerveld kunnen hierdoor wezenlijk veranderen. De oppositie kan dan veel kritische kanttekeningen plaatsen bij de te ontwikkelen plannen van de gemeente. Deze kritiek kan er voor zorgen dat er in de toekomst wel overleg plaats moet gaan vinden met de oppositie. Hoewel de drie partijen, DSW/GB, VVD en CDA, in principe verder willen, moeten er nog wel inhoudelijke verschillen overbrugd worden. Volgens Martens verschillen de partijen van mening over onder andere de maatschappelijke voorzieningen. Hij noemt specifiek het behoud van de drie zwembaden in de gemeente als voorbeeld. Dit onderwerp leidt tot discussie, waarbij de partijen verschillende oplossingsrichtingen voor ogen hebben. Ondanks deze verschillen heeft de verkenner er vertrouwen in dat de partijen een compromis zullen vinden. Er moet dus nog bekeken worden in hoeverre de partijen er daadwerkelijk uit gaan komen. Er kan een patstelling ontstaan waarbij de partijen er niet uit gaan komen. Er kan dan een situatie ontstaan waarbij er nieuwe verkenner ingezet moet gaan worden om te kijken of er dan wel een coalitie tot stand kan komen. De gemeenteraad is dan de partij die beslissingen gaat nemen over de toekomst van Westerveld. Er kunnen dan verschillende scenario's ontstaan. Mocht je nieuws, informatie of een fout opmerken, aarzel dan niet om de redactie te benaderen via WhatsApp of e-mail





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

