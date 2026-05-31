Clubarts Jan Vioen van Willem II op 86-jarige leeftijd overleden

Jan Vioen, langdurig clubarts en voormalig voorzitter van Willem II, is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij begon in 1972 bij de club en kreeg veel erkenning voor zijn bijdragen, waaronder onderscheidingen en de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dat meldt Willem II. Jan Vioen, door velen "Doc" genoemd, begon in 1972 als medisch begeleider van de selectie van Willem II. Twee jaar later werd hij clubarts. Hij deed dit naast zijn werk als huisarts in Berkel-Enschot.

In 1977 werd hij voorzitter van de club, een functie die hij vijf jaar combineerde met zijn werk als clubarts. Voor zijn werk bij Willem II kreeg Vioen veel erkenning. In 1996 werd hij benoemd tot erelid en in 2003 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Daarnaast ontving hij meerdere onderscheidingen, waaronder de Zilveren Legpenning van Tilburg in 2012, ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als clubarts.

Zijn afscheid in 2015, tijdens een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, kreeg een bijzonder tintje. Een 'blessure' van speler Mitchell Dijks gaf Vioen de kans om nog één keer het veld op te rennen. Na afloop werd hij door de selectie op een troon door het stadion gedragen. Hoewel hij officieel stopte als clubarts, bleef Vioen een trouwe supporter van Willem II. Tot aan zijn overlijden was hij een vaste gast bij wedstrijden





