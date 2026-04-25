Club Brugge toont interesse in Ajax-huurling Janse

Janse , de jonge verdediger van Ajax die momenteel op huurbasis uitkomt voor FC Groningen, heeft de aandacht getrokken van Club Brugge , de Belgische landskampioen. Dit meldt de Belgische transferjournalist Sacha Tavolieri.

Club Brugge zou zeer onder de indruk zijn van de prestaties die Janse dit seizoen levert in het shirt van Groningen. De linkspoot is snel uitgegroeid tot een onmisbare speler bij De Trots van het Noorden, met name in de tweede helft van het seizoen, waar hij zijn potentieel volledig toont. Zijn opvallende ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven in het Europese voetbal.

Volgens Tavolieri zijn vertegenwoordigers van Club Brugge al in gesprek met het management van Janse om de mogelijkheden van een transfer te bespreken. Tot op heden heeft Ajax echter nog geen officieel bod ontvangen voor de twintigjarige verdediger. De reactie van Ajax op een eventueel bod is momenteel onduidelijk.

Janse heeft nog een contract tot 2027 bij Ajax, maar de concurrentie op zijn positie is aanzienlijk, met spelers als Youri Baas, Ko Itakura, Josip Sutalo en Aaron Bouwman die eveneens strijden om een plek in de basiself. Janse kwam in 2020 over van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam naar Ajax. Hij maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal onder leiding van Francesco Farioli, die hem in zes wedstrijden liet spelen.

Na een periode waarin hij nog tot de wedstrijdselectie behoorde, werd in augustus een akkoord bereikt met FC Groningen over een seizoenverhuur.



De interesse van Club Brugge in Janse onderstreept zijn veelbelovende carrière. De Belgische club staat bekend om het aantrekken van jonge talenten en het bieden van een platform voor verdere ontwikkeling. Voor Janse zou een transfer naar Club Brugge een kans kunnen zijn om regelmatig speelminuten te maken en zich te bewijzen op een hoger niveau. Echter, de beslissing om hem te verkopen ligt bij Ajax, dat de speler nog steeds als een potentieel belangrijk onderdeel van de selectie beschouwt.

De concurrentie binnen de selectie van Ajax kan echter een rol spelen in de uiteindelijke beslissing.







Club Brugge wint overtuigend van KV Mechelen, Forbs schittertClub Brugge heeft een ruime overwinning behaald op KV Mechelen dankzij een sterk optreden, met name in de tweede helft. Carlos Forbs was met een doelpunt en assist een belangrijke speler en reageert op recente kritiek. De overwinning is extra mooi door het puntenverlies van Union.

Janse tipt Groningen-ploeggenoot aan Nederlandse top: 'Zit nog mooie rek in'Dies Janse is zeer te spreken over zijn samenwerking met Thijmen Blokzijl bij FC Groningen. De twee verdedigers vormen samen het hart van de defensie en Janse is erg lovend over zijn ploeggenoot. Volgens de Ajax-huurling kan Blokzijl de stap naar de Nederlandse top aan.

Ceballos lijkt te vertrekken bij Real Madrid, Ajax toont interesseDani Ceballos heeft ruzie met trainer Álvaro Arbeloa en is uit de selectie gezet. Zijn toekomst bij Real Madrid lijkt daarmee beslist, met Ajax als een mogelijke bestemming.

'Harde boodschap van Cruijff bij Ajax: Dolberg mag uitzien naar nieuwe club'De terugkeer van Kasper Dolberg bij Ajax blijft mogelijk beperkt tot één seizoen. De 28-jarige Deen heeft van technisch directeur Jordi Cruijff te horen gekregen dat hij mag uitzien naar een andere club. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Janse klaar voor concurrentiestrijd bij AjaxCentrale verdediger Janse, momenteel verhuurd aan FC Groningen, geeft aan klaar te zijn om terug te keren naar Ajax en te strijden voor een basisplaats. Hij benadrukt zijn goede vorm bij Groningen en het vertrouwen dat hij daardoor heeft opgebouwd. Daarnaast wordt er gereageerd op de incidenten rondom Vitesse en de onacceptabele acties van sommige supporters.

Club Brugge aast op Dies Janse, gesprekken in vergevorderd stadiumClub Brugge toont serieuze interesse in de verdediger van Ajax, Dies Janse, die momenteel wordt verhuurd aan FC Groningen. De gesprekken tussen de club en de speler zijn al in een vergevorderd stadium, ondanks recente uitspraken van Janse over zijn wens om terug te keren bij Ajax.

