Close to transparency deal between US and Iran: Reports

According to Axios, the US and Iran are close to a breakthrough on a concept agreement to end the war. A Pakistani source confirmed the reports from Axios to Reuters. The US expects Iran's reaction within 48 hours on some important points while there is no consensus yet. The key points in the 14-point agreement tabled by the US include restrictions on Iran's nuclear program and the lifting of American sanctions on Iran. Moving one step further, the White House vows a 'very soon' end to the seemingly frozen relationship between the US and Iran. The duration of the agreement is 30 days with a further stage to work out all details during an additional 30 days.

Het Witte Huis denkt dicht bij een akkoord te zijn met Iran over een conceptovereenkomst voor een einde aan de oorlog. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van twee Amerikaanse functionarissen en twee andere bronnen.

Een Pakistaanse bron, die betrokken is bij de vredesonderhandelingen, bevestigt het bericht van Axios aan persbureau Reuters.

"We zullen dit zeer binnenkort afronden. We zijn er bijna", aldus de bron. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen een andere Amerikaanse nieuwssite, CNBC, dat ze het 14-puntenvredesvoorstel van Washington aan het "evalueren" zijn. De VS verwacht de komende 48 uur een reactie van Iran op een aantal belangrijke punten, schrijft Axios.

Er is nog nergens mee ingestemd, maar bronnen meldden dat de partijen nog nooit zo dicht bij een akkoord waren sinds het begin van de oorlog. De VS heeft het over een memo van één pagina. Daarop zouden veertien punten staan over onder meer het verrijken van uranium door Iran, het opheffen van Amerikaanse sancties en het vrijgeven van miljarden aan bevroren Iraanse tegoeden.

De punten zouden een einde maken aan de oorlog en de start inluiden van een onderhandelperiode van dertig dagen over meer details. De Amerikaanse functionaris zegt dat het besluit van president Trump om de pogingen om gestrande schepen door de Straat van Hormuz te loodsen tijdelijk te staken, heeft te maken met de vooruitgang in de gesprekken.

Er gelden nu een broos staakt-het-vuren tussen Iran en de VS, nadat Iran maandag olie-installaties in de Verenigde Arabische Emiraten had aangevallen en de VS meldde bootjes te hebben vernietigd van de Iraanse Revolutionaire Garde





