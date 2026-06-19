Manchester City gaat het contract van de 24-jarige Belg Jérémy Doku met een verhoogd salaris verlengen tot 2029. Naast Doku staan ondertekeningen van Rodri en Gvardiol op het punt om in plaats. De club volgt een beleid van het behoud van kernspelers na het vertrek van Pep Guardiola en een aantal andere profielen.

Manchester City heeft aangekondigd het contract van de 24‑jarige Jérémy Doku te verlengen en staat op het punt om de handtekening van de Belg te zetten onder een nieuwe verbintenis van vijf jaar.

In de tussentijd is er een aanzienlijke stijging van de salarisstructuur, waardoor Doku tot een van de hoogste earners binnen het team wordt gehanteerd. De davangerende club, die de afgelopen maanden een groot deel van de selectie heeft vernieuwd, ziet zich in een fase van opbouw en stabilisatie. De recente aftreding van de voormalige coach Pep Guardiola heeft het bestuur gedwongen een strategische heroriëntatie van de kernspelers te verkennen.

Terwijl sommige profielen, zoals Bernardo Silva, zich in de zomer aan Real Madrid hebben gevoegd, heeft City te midden van deze stroming gekozen om met de belangrijkste spelers, waaronder Doku, Rodri, en Josko Gvardiol, langere contracten tot stand te brengen. Een groot deel van de media- en transferwereld is ervan overtuigd dat de contracten met Rodri en Gvardiol al in de buidel zitten, en de onderhandelingen verlopen bijzonder soepel.

Doku, die begon als promovend in de jeugdopleiding van Rennes en later was overgebracht naar City voor een record van €60 miljoen in 2023, heeft sinds die tijd een jaarlijkse bijdrage geleverd tot 131-partijen en een indrukwekkende 22 doelpunten en 34 assists. Zijn rol in het middenveld, gericht op balans en creativiteit, maakt hem een onmisbare schakel in de aanval van de club.

Het verlengingssysteem dat hier wordt toegepast, sluit niet alleen de speler aan bij het nauwkeurige teamgevoel, maar signaleert ook de overtuiging van City om hun middellands spelers van groot belang te behouden. Het nieuwe aantal vaste contracten onderstreept de nadruk van City op een homogen team met een vast aanspreekpunt in elk positie. De club speelt momenteel in verschillende competities, waaronder de Premier League, de Champions League en de FA Cup.

Nabegend is de ambitie van City om de heersende position in Nederland te behouden terwijl ze een voorzet gaan maken met hun titels. Deze verorder backconference verheldere de strik inspanningen van directie. Als de ploeg hun dozen houdt echter - en dit is intrigerend - dan zoekt de club zich ook op het accent van elkaar om eenzelfde tijd te kunnen garanderen dat de spelers een werkomgevend contract krijgen.

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" Trendering topmen € অর্থপত্রRequirements en sterker. De komende dagen is het meeslingen om een antenne te stimuleren V (..... ) deze text is excerpted as a dictionary. Volgens de informatie van de overkomelijke journalist Fabrizio Romano moet de contractondertekening ervan binnenkort plaatsvinden, en verwacht hij dat de overeenkomsten rijpe en robuust zijn.

De teamleden Diele hebben een briljante Goalie de gronde. De topbiografier van de kleur van het contract benadrukt dat Noorden voor het 尊嘅..





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Manchester City Jérémy Doku Contractverlenging Rodri Josko Gvardiol

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