Ciccone domineert bergrit, Vingegaard onder druk in Giro‑etappe 16

De zestiende etappe van de Giro d'Italia bracht een intense bergrit van Bellinzona naar Carì, waarin Giulio Ciccone de bergpunten veroverde en Jonas Vingegaard onder druk kwam te staan. Nederlandse renners Van der Lee en Van den Broek vochten om punten, terwijl de koers historische echo's liet horen van het WK‑wielrennen uit 1996.

De zestiende etappe van de Giro d'Italia was een korte maar hevige bergrit van 113 kilometer, beginnend in Bellinzona en eindigend op de berghut van Carì.

De koers kende twee beklimmingen, de eerste naar Leontica en de tweede, de slotklim naar Torre, beide met steile secties die de renners uit hun comfortzone trokken. Direct na de eerste klim werden vijf renners uit de kopgroep gedreven, waaronder de twee Nederlanders Jardi van der Lee en Frank van den Broek, die nu meer dan twintig seconden achter de leidende groep zaten.

De rest van het peloton werd steeds meer opgeruimd: sprinters zoals Milan, Sobrero en Walscheid verloren het tempo, net als de ervaren klimmer Bjerg van UAE‑Emirates en de ploeggenoot Paul Magnier van Soudal‑Quickstep. Over allemenee heerst de spanning of de gele leider Jonas Vingegaard, die ondanks zijn gele geleiders nog maar een fractie van een minuut voorsprong heeft, de eindoverwinning zal kunnen claimen of dat de Italiaanse klimmer Giulio Ciccone, gekleed in de blauwe bergtrui, een verrassende aanval zal zetten en de strijd om de overall leiderschap zal beïnvloeden.

De tweede klim, een 4,7 kilometer lange beklimming met een gemiddeld hellingspercentage van 5,6 procent, werd al snel gedomineerd door Ciccone, die de negen bergpunten op de top van Torre veroverde. Hij kreeg daarmee een stevige voorsprong op de concurrentie, gevolgd door de Spanjaard Einer Rubio met vier punten, Chris Harper met twee en Frank van den Broek met één.

Van der Lee, die sinds de eerste klim al hard heeft gewerkt om zich weer bij de kopgroep te voegen, zag zijn kansen onder druk komen te staan; om de blauwe bergtrui te behouden moet hij nu bij de komende beklimmingen meer punten verzamelen. De Italiaanse ploeg van Ciccone toonde zich onverzettelijk, en zelfs als de Blauwe Trui‑drager van der Lee zijn best deed, bleef de Italiaanse renner dominant, wat duidelijk maakte dat hij niet gillde om de Nederlandse renner in het bergklassement te laten passeren.

Ondertussen draaide de race zich rond een historische route, een 22 kilometer lange lokale lus met twee korte beklimmingen, herinnerend aan het WK‑wielrennen van 1996 in deze regio. De sfeer was geladen met nostalgie, want toen veroverde Johan Museeuw de wereldtitel, en de Italiaanse legende Michele Bartoli eindigde derde.

In de huidige etappe probeerde Igor Arrieta, een klimmer van UAE‑Emirates, de kopgroep te bereiken, een poging die aanvankelijk mislukte maar later met een kleinere groep, inclusief Van der Lee, toch succes kende. De snelheid aan het begin van de rit piekte rond de 60 km/h, met een groep van acht renners die zich afscheidde: Jacobs, Ulissi, Crescioli, Oliveira, Teutenberg, Tarozzi, Beloki en Van den Broek.

Van den Broek, die vorig jaar een cruciale rol speelde in de openingsrit van de Tour de France, worstelt nog steeds met een schouderblessure opgelopen in Bulgarije, maar toch staat hij op de derde plaats in het algemene klassement. De dag eindigde met een spannende sprint naar de top van Carì, waar Ciccone, nog steeds in de blauwe bergtrui, zich positioneerde als de potentiele uitdager van Vingegaard voor de eindoverwinning van de Giro





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Bergrit Giulio Ciccone Jonas Vingegaard Nederlandse Renners

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sprinters' chance in Milaan: Vingegaard, Campenaerts, Dversnes and moreThe Giro d'Italia's 138th edition is reaching its climax in Milan, with the sprinters' stage offering a unique opportunity for them to showcase their skills. The four main contenders, Vingegaard, Campenaerts, Dversnes, and Maestri, have a significant lead over the peloton, with only two rounds of 16.3 km remaining. The sprinters will have four rounds to explore the finish street and gain an advantage.

Read more »

Giro d'Italia: Verrassende finale als sprintersploegen tegenkomen met kopgroepDe Giro d'Italia slaat op zijn laatste ronde toe naar een spannende en spannende finale. De sprintersploegen zullen tegen de kopgroep van dertig man moeten onderdoen, waar Elmar Reinders van de sprinterploeg de kopgroep niet onmiddellijk laat naar beneden raken.

Read more »

Jonas Vingegaard kijkt vol vertrouwen uit naar de derde week in de Ronde van ItaliëDe Deense wielrenner Jonas Vingegaard van Visma-Lease a bike kijkt vol vertrouwen uit naar de derde week in de Ronde van Italië. Hij heeft de roze trui stevig om zijn schouders en hoopt de Giro voor het eerst in zijn carrière te winnen.

Read more »

Vingegaard in roze trui met geel in achterhoofd: 'Giro kan mij helpen Tour te winnen'De Deense wielrenner van Visma-Lease a bike heeft de roze trui stevig om zijn schouders en hoopt de Giro voor het eerst in zijn carrière te winnen.

Read more »