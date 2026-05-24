Christos Tzolis: 'Ik voelde me misleid door de media en gebruikte voor de verrassing rond Ardon Jashari'

Voormalig FC Twente-aanvaller Christos Tzolis heeft openlijk verteld waarom hij maandenlang amper met de pers sprak na het mislopen van de Gouden Schoen in België. De smaakmaker van Club Brugge voelde zich zwaar ontgoocheld na de verkiezing en voelde zich misleid door de manier waarop alles verlopen was.

De smaakmaker van Club Brugge voelde zich zwaar ontgoocheld na de verkiezing. In een interview met Tzolis gold maandenlang als één van de grote favorieten voor de Gouden Schoen, maar uiteindelijk ging de trofee naar Ardon Jashari. Dat kwam bijzonder hard aan bij de Griek.

"Elke journalist die ik in de weken vooraf sprak, vertelde mij dat ik zou winnen", aldus Tzolis. "Mijn broer was speciaal overgevlogen uit Griekenland. " De aanvaller voelde zich achteraf dan ook misleid door de manier waarop alles verlopen was. "Op de rode loper vroegen ze mij zelfs al hoe ik mijn overwinning zou vieren.

" Toen hij uiteindelijk slechts derde eindigde, sloeg de teleurstelling stevig toe. "Ik voelde me gebruikt door de media", klinkt het venijnig. "Alsof ze mij gebruikten om de verrassing rond Jashari groter te maken. " Na het gala vermeed de voormalig Twente-aanvaller bewust elk contact met de pers.

Volgens hem werden er bovendien foutieve conclusies getrokken over zijn vormdip nadien "Iedereen bleef zeggen dat ik minder speelde door die Gouden Schoen", zo geeft de linksbuiten aan.

"Maar niemand kende het volledige verhaal. "Ik liep al sinds de wedstrijd tegen Sporting CP rond met een dubbele breuk in mijn hand", klinkt het bij Tzolis. "Ik had ook een gebroken rib, maar daar sprak niemand over. En ik werd drie keer ziek.

En toch bleef iedereen zeggen dat mijn mindere periode alleen met de Gouden Schoen te maken had. Dat begrijp ik echt niet", zo besluit de aanvaller





