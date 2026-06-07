Christine Teunissen nieuwe leider van Partij voor de Dieren

Kamerlid Christine Teunissen is benoemd tot nieuwe partijleider en fractievoorzitter van Partij voor de Dieren. Ze neemt het stokje over van Esther Ouwehand, die zich zal richten op een wet om de bioindustrie te stoppen en een wet die het lijden van dieren bij de slacht moet beperken.

Kamerlid Christine Teunissen van Partij voor de Dieren is benoemd tot nieuwe partijleider en fractievoorzitter. Ze neemt het stokje over van Esther Ouwehand , die zich zal richten op een wet om de bioindustrie te stoppen en een wet die het lijden van dieren bij de slacht moet beperken.

Teunissen vindt haar partij 'harder nodig dan ooit' en staat voor een bredere koers die zich ook uitspreekt op andere thema's. Ze wil de focus nog meer op het klimaat leggen en zal zich vol inzetten om het klimaat te beschermen. Haar voorganger Esther Ouwehand heeft onrustige tijden gekend en het bestuur werd vervangen. Teunissen zal een tactiek volgen van 'normeren en isoleren' tegen extreemrechts en zal niet direct met extreemrechtse partijen in debat gaan





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Christine Teunissen Partij Voor De Dieren Esther Ouwehand Klimaat Extreemrechts

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