Christina Curry over moederschap en de rol van haar ouders

Christina Curry wordt binnenkort moeder van een dochter. In een interview deelt ze haar gedachten over de zwangerschap, de band met haar ouders Patricia Paay en Adam Curry, en hoe de komst van de baby de familieverhoudingen kan veranderen.

Voor Christina Curry (35) breekt een bijzondere periode aan: binnenkort wordt ze moeder. In gesprek met LINDA. blikt ze niet alleen vooruit op de komst van haar dochter, maar vertelt ze ook over de band met haar ouders Patricia Paay (77) en Adam Curry (61) en de rol die zij straks in het leven van haar kind spelen.

Hoewel Christina regelmatig contact heeft met haar moeder, is de relatie met haar vader minder intensief. Ze omschrijft zichzelf niet als iemand die erg aanhankelijk is richting haar ouders, al zijn de momenten waarop ze elkaar zien waardevol.

"Ik zie mijn moeder regelmatig, mijn vader maar eens per jaar," vertelt ze. De aanstaande moeder denkt dat de komst van haar dochter mogelijk ook iets kan veranderen binnen de familieverhoudingen. Zo zagen haar ouders elkaar onlangs weer tijdens haar genderrevealparty, terwijl dat daarvoor jarenlang niet was gebeurd.

"De relatie tussen ons zal zich misschien verdiepen als ik zelf moeder ben," aldus Christina. Voor Christina zal haar moeder straks niet de typische oppasoma worden. Hoewel ze mentaal nog scherp is en enorm betrokken meeleeft met de zwangerschap, laat ze volledig voor haar kleinkind te zorgen. Logeerpartijtjes bij oma zitten er daarom waarschijnlijk niet in.

"Mijn moeder is geestelijk fit, maar lichamelijk niet meer. Ik kan mijn dochter straks niet bij haar laten logeren.

" Volgens Christina beleeft ze de zwangerschap intens mee en brengt het haar terug naar een van de mooiste periodes uit haar eigen leven, toen zij zelf zwanger was. Voor de genderreveal pakte Christina en haar vriend Kevin groots uit. Hoe het geslacht bekend gemaakt werd, zie je in de video hieronder. Christina geeft aan dat ze zich meer verbonden voelt met haar moeder nu ze zelf moeder wordt.

Ze realiseert zich hoe bijzonder de band is tussen moeder en dochter, en hoopt dat zij en haar toekomstige dochter ook zo'n hechte relatie zullen hebben. De zwangerschap verloopt voorspoedig, al heeft ze soms last van typische kwaaltjes zoals misselijkheid en vermoeidheid. Gelukkig staat haar vriend Kevin haar bij en steunt haar waar nodig. Samen kijken ze uit naar de komst van hun dochter, die over enkele weken wordt verwacht.

Christina denkt dat het moederschap haar leven compleet zal maken en dat ze er enorm naar uitkijkt om haar kindje in haar armen te houden. Ze is benieuwd welke eigenschappen haar dochter van haar en Kevin zal krijgen, en hoopt dat ze gelukkig en gezond zal zijn. Naast de voorbereidingen voor de baby, zoals het inrichten van de kinderkamer en het kopen van kleertjes, probeert Christina ook te genieten van de laatste maanden van haar zwangerschap.

Ze vindt het heerlijk om de bewegingen van haar dochter te voelen en te fantaseren over hoe ze eruit zal zien. Christina hoopt dat haar moeder, ondanks haar lichamelijke beperkingen, nog veel momenten met haar kleinkind kan meemaken. Patricia is volgens Christina ontzettend enthousiast over de baby en belt regelmatig om te vragen hoe het gaat. Ook Adam Curry heeft zijn blijdschap getoond, al is het contact minder frequent.

Christina vertelt dat ze hoopt dat de komst van de baby de familie dichter bij elkaar zal brengen. Ze heeft gemerkt dat de zwangerschap al voor meer verbinding heeft gezorgd tussen haar ouders, die tijdens de genderreveal voor het eerst in jaren weer samen waren. Christina is benieuwd hoe de dynamiek verder zal evolueren. Ze staat open voor een nauwere band met haar vader, maar legt geen druk.

Voor nu ligt haar focus op de geboorte en het welzijn van haar dochter. Kevin en zij zijn er klaar voor en kunnen niet wachten om hun gezin te beginnen. Christina kijkt met vertrouwen naar de toekomst en is dankbaar voor de steun van haar naasten





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Christina Curry Moederschap Patricia Paay Adam Curry Zwangerschap

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