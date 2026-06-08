De Deense middenvelder Christian Eriksen gaat naar omstandigheden goed na het schrikmoment tijdens de oefeninterland tegen Oekraïne. De Deense bondsarts Morten Boesen spreekt de middenvelder en geeft een update over zijn toestand.

Christian Eriksen gaat naar omstandigheden goed na het schrikmoment tijdens Denemarken - Oekraïne . De Deense bondsarts Morten Boesen sprak de middenvelder maandagochtend en kwam met een nieuwe update.

Hij meldt dat Eriksen goed is en bij zijn familie is. De verwachting is dat hij snel uit het ziekenhuis wordt ontslagen en naar huis kan terugkeren. Eriksen zakte zondag tijdens de oefeninterland tegen Oekraïne in elkaar. De wedstrijd werd bij een stand van 2-1 definitief gestaakt.

De middenvelder was kort buiten bewustzijn, maar kwam snel weer bij kennis. Volgens Boesen deed de pacemaker van Eriksen wat die moest doen. Eriksen wordt nog verder onderzocht om de oorzaak van het incident vast te stellen. Eerder overkwam Eriksen iets vergelijkbaars tijdens het EK van 2021, in de wedstrijd tegen Finland.

Anders dan toen kon hij zondag na de medische behandeling zelfstandig het veld verlaten, onder luid applaus van het publiek. De Deense voetbalbond geeft aan dat de spelers en staf goed worden verzorgd en dat regelmatig contact wordt gehouden. De bondsarts geeft aan dat de spelers en staf goed worden verzorgd en dat regelmatig contact wordt gehouden. De oefeninterland tegen Oekraïne werd definitief gestaakt, waardoor de wedstrijd niet werd afgerond.

De spelers en staf van Denemarken en Oekraïne zijn allemaal in veiligheid en worden goed verzorgd. De oorzaak van het incident met Eriksen wordt nog verder onderzocht en de verwachting is dat hij snel uit het ziekenhuis wordt ontslagen en naar huis kan terugkeren. De Deense voetbalbond geeft aan dat de spelers en staf goed worden verzorgd en dat regelmatig contact wordt gehouden.

De bondsarts geeft aan dat de spelers en staf goed worden verzorgd en dat regelmatig contact wordt gehouden





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Eriksen Denemarken Oekraïne Morten Boesen Pacemaker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christian Eriksen in elkaar gevallen tijdens oefenwedstrijd Denemarken tegen OekraïneDe Deense internationale Christian Eriksen is zondagavond in elkaar gezakt tijdens de oefenwedstrijd tussen Denemarken en Oekraïne. Op beelden is te zien dat de 34-jarige middenvelder plotseling naar zijn hart grijpt. Spelers van beide teams vormden een kring om hem heen en velen waren aangeslagen. Eriksen kreeg medische behandeling op het veld en kon later het veld verlaten, begeleid door zijn echtgenote. De Deense voetbalbond bevestigt dat Eriksen bij bewustzijn is en het goed maakt. De speler kreeg in 2021 een hartstilstand tijdens een EK-wedstrijd en heeft sindsdien een implanteerbare defibrillator (ICD).

Read more »

Eriksen bij bewustzijn na nieuwe ineenzakking: 'Pacemaker deed wat moest doen'De Deense bondsarts Morten Boesen heeft een update gegeven over de situatie van Christian Eriksen, die zondag in elkaar zakte tijdens de oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne. Volgens Boesen maakt de middenvelder het naar omstandigheden goed.

Read more »

Deense arts geeft update over Christian Eriksen: 'Hij was buiten bewustzijn'De pacemaker van Christian Eriksen heeft zijn werk gedaan, zo vertelt de Deense teamdokter Morten Boesen via de officiële kanalen. De middenvelder zakte zondag in elkaar tijdens het oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne en hij was even buiten bewustzijn, maar hij kon het veld op eigen kracht verlaten.

Read more »

Christian Eriksen: Coach Riemer over de beangstigende ervaringCoach Riemer vertelt over de beangstigende ervaring van Christian Eriksen tijdens de oefenwedstrijd. Hij beschrijft hoe de spelers en de staf reageerden op het voorval en hoe ze besloten om de wedstrijd te staken.

Read more »